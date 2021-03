Vorsichtige Öffnungsschritte in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Lage: Ein Überblick über die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Pandemie in Deutschland.

Wer ins Kino oder in den Biergarten will, muss demnächst an vier Dinge denken: Schlüssel, Portemonnaie, Maske, Schnelltestergebnis. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht bereits von einem „Test-Pass“, den die Bürger in Zukunft benötigen könnten.