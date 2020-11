Coronahilfen falsch berechnet - Droht Nachzahlung in Millionenhöhe?

Droht Thüringen eine Nachzahlung von Coronahilfen in Millionenhöhe? Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcus Malsch ist davon überzeugt. Ein Gerichtsurteil, vom Verwaltungsgericht Meiningen gesprochen, untermauert das. Darin wird der Freistaat verurteilt, dem Unternehmen Glasbach Event GmbH weitere 6000 Euro Coronahilfen zu bezahlen. Malsch ist Geschäftsführer der Firma; allerdings ehrenamtlich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Unternehmen verfügt über 5,75 Vollzeitstellen. In der Richtlinie zur Verteilung der Coronahilfen des des Bundes wurde wie üblich eine Staffelung vorgenommen. Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern erhielten 9.000 Euro, Firmen mit sechs bis zehn Mitarbeitern hingegen 15.000 Euro. Die Glasbach GmbH bekam 9.000 Euro, weil die Thüringer Aufbaubank für sie die geringere Mitarbeiterzahl anwendete. Malsch zog vor Gericht, bekam Recht und sein Unternehmen erhält jetzt weiteres Geld.

Sprecher des Wirtschaftsministeriums spricht von „Ausnahmefall"

„Es könnten bis zu 453 weitere Unternehmen betroffen sein“, sagte er unserer Zeitung. Diese Zahl, so Malsch, habe er in einer der vergangenen Plenumssitzungen erfragt und sie sei von Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst (SPD) genannt worden. „Ich erwarte, das die Bescheide der betroffenen Unternehmen deshalb selbstständig korrigiert werden“, sagte Malsch. Er attestierte dem Wirtschaftsministerium schlechte Arbeit und sieht in dem Urteil des Gerichts ein Musterurteil für weitere Firmen. Würden tatsächlich 453 Firmen eine Nachzahlung anstrengen und Recht erhalten, könnte das dem Freistaat bis zu 2,7 Millionen Euro kosten.

Dieser Darstellung widerspricht das Ministerium von Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) energisch. „Es handelte sich um die einzige Klage eines Unternehmens zwischen fünf und sechs Beschäftigten“, sagte ein Sprecher auf Anfrage und nennt das einen „Ausnahmefall“. Thüringen habe von Beginn an zugelassen, dass bei den Mitarbeitern der Firmen die Inhaber mit eingerechnet werden können. Das Urteil des Gerichts zur Nachzahlung in diesem einen Fall werde aber akzeptiert.

