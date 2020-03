Madrid. Das neuartige Coronavirus hat in Spanien 122 Menschen getötet. Nun hat die Regierung in Madrid tiefgreifende Konsequenzen gezogen.

Coronavirus in Spanien: Regierung ruft den Alarmzustand aus

In ganz Spanien lag die Zahl der Infizierten am Freitagabend bei insgesamt mehr als 4200. Es gab außerdem bereits 123 Todesfälle

Auf einer außerordentlichen Ministerratssitzung wollte die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag per Dekret den Alarmzustand ausrufen

Und die Regierung droht mit weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie – eine Situation wie in Italien ist nicht mehr auszuschließen

Spanien ist inzwischen nach Italien das von der Corona-Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Die größte Anzahl von Infektionen gibt es in der Hauptstadtregion Madrid.

Die Regierung in Madrid meldete am Freitag mehr als 4300 Infektionsfälle im Land. Rund die Hälfte der Fälle betrafen die Hauptstadtregion Madrid. Auch die Zahl der Toten stieg sprunghaft an – bis zum Freitag wurden im ganzen Land über 120 Fälle gemeldet.

Coronavirus in Spanien: Ministerpräsident kündigt Alarmzustand an

Das Land ruft nun den Alarmzustand aus. Diese Maßnahme solle am Samstag bei einem außerordentlichen Ministerrat verabschiedet werden, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag in Madrid an. „Wir wollen alle Mittel des Staates mobilisieren, um die Bürger besser schützen zu können“, betonte der Sozialist, der von einer „außerordentlichen Krise“ sprach, auf einer Pressekonferenz. Spanien stehe „vor harten, schwierigen Wochen“.

Der Alarmzustand ist die dritthöchste der in der spanischen Verfassung vorgesehenen Notfallstufen. Der Alarmzustand war bisher in Spanien nach der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1975 nur einmal ausgerufen worden: 2010 wegen eines Fluglotsenstreiks.

Alarmzustand kann keine Grundrechte der Bürger einschränken

Die Maßnahme tritt mit der Verabschiedung eines sogenannten königlichen Dekrets in Kraft. Die linke Regierungskoalition könnte anschließend zum Beispiel die Bewegungsfreiheit von Menschen und Fahrzeugen einschränken.

Sie könnte unter anderem Lebensmittel und andere wichtige Güter rationieren und auch beschlagnahmen lassen sowie Interventionen in Fabriken und anderen Produktionsstätten anordnen. Im Unterschied zu einem Ausnahmezustand – der nächsthöheren Notfallstufe – können die Grundrechte der Bürger aber nicht eingeschränkt werden.

Coronavirus in Spanien: Madrid schließt fast alle Geschäfte

Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass die Regierung Madrids ab Samstag die Schließung aller Läden bis auf Supermärkte und Apotheken für mindestens zwei Wochen anordnen will – zusätzlich zu der Schließung aller Kitas, Schulen und Universitäten und dem Verbot von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Menschen.

Der spanische Modekonzern Inditex um die weltweit beliebten Ladenketten Zara und Massimo Dutti kündigte am Freitag an, man werde ab Samstag alle Läden in Madrid sowie in der ebenfalls schwer betroffenen Region La Rioja, in der Provinz Miranda de Ebro (Region Burgos) und im baskischen Vitoria für unbestimmte Zeit schließen.

In Madrid dürfen wegen des Coronavirus keine Cafés, Bars, Restaurants und fast alle Geschäfte mehr öffnen. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Regierung appelliert an Spanier, Reisen zu vermeiden

Die spanische Regierung rief die Menschen dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und Reisen zu vermeiden, um das Virus nicht weiter zu verbreiten. Ein Appell, der auch für ausländische Urlauber gilt, welche nach Spanien kommen wollen oder sich bereits im Land befinden. Die Unternehmen wurden gebeten, ihren Mitarbeitern Heimarbeit zu ermöglichen. Coronavirus und Urlaub - Wo Deutsche nicht mehr hinreisen dürfen.

„Das Ostergeschäft ist ruiniert“, heißt es seitens der Tourismusbranche auf der Urlaubsinsel Mallorca, die Buchungen seien im Keller. Hinzu kommt ein Bann für Kreuzfahrtschiffe: Sie dürfen, unabhängig von ihrer Herkunft, nicht mehr in spanischen Häfen anlegen.

Gebiet in Katalonien wegen Coronavirus zur Sperrzone erklärt

Nach dem Vorbild Italiens wurden am Freitag die ersten spanischen Orte komplett abgesperrt: Betroffen waren zunächst die Kleinstadt Igualada und mehrere umliegende Dörfer in der nördlichen Region Katalonien. Die in diesen Ortschaften lebenden 70.000 Menschen dürfen die Risikozone in den nächsten 14 Tagen nicht verlassen.

Italien ist das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Fällen, bei vielen Erkrankungen in Spanien wurde eine Verbindung nach Italien festgestellt.

Die Polizei überwacht den amtlichen Angaben zufolge die Einhaltung der Quarantäne. Ihre Häuser dürfen die Menschen aber verlassen. In dem betroffenen Gebiet war die Zahl der Infektionsfälle am Donnerstag innerhalb weniger Stunden von 20 auf 58 geklettert. Drei Menschen, die mit dem Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 infiziert waren, kamen im Krankenhaus von Igualada bereits ums Leben.

Abriegelung von ganz Katalonien gefordert

Mit der Errichtung einer Sperrzone für ganz Katalonien will die Region im Nordosten Spaniens die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie bekämpfen. Man wolle den „Kollaps des (katalanischen) Gesundheitssystems verhindern“, erklärte Regionalpräsident Quim Torra am späten Freitagabend in Barcelona. Dazu benötige er die Hilfe der Zentralregierung.

Im Prinzip kann eine spanische Region sich nicht selbst zur Sperrzone erklären. Und diese Maßnahme auch nicht wirklich umsetzen. Das von Separatisten regierte Katalonien ist allerdings schon seit Jahren als „aufmüpfige“ Region bekannt. Deshalb interpretierten einige Medien in Spanien die Worte Torras dahingehend, dass die Sperrzone beschlossene Sache sei.

„Der (spanische) Staat muss uns unterstützen und die Ankünfte in Häfen, Flughäfen und im Bahnverkehr stoppen. Das haben wir so übermittelt. Wir warten nun auf eine Antwort, um die Sperrzone wirksam zu machen“, sagte Torra bei einer Pressekonferenz. Sprecher der katalanischen Regionalpolizei erklärten auf Anfrage, man sei bereit, Katalonien abzuriegeln.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez rechnet mit weiteren Sperrzonen

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez ließ keinen Zweifel daran, dass mit der Einrichtung weiterer Sperrzonen gerechnet werden muss – zum Beispiel im Großraum Madrid. „Die Regierung wird im ganzen Land alles unternehmen, was notwendig ist“, erklärte Sánchez in einer Rede an die Nation. Auch die Ausrufung des nationalen Notstandes, mit dem die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt werden kann, sei nicht mehr ausgeschlossen.

Die Virusangst erfasste inzwischen sogar das Königshaus: Königin Letizia befindet sich in Quarantäne. Die 47-jährige Ehefrau von König Felipe war dieser Tage mit Spaniens Frauenministerin Irene Montero unterwegs. Wenig später war bei Ministerin Montero die Viruserkrankung festgestellt worden. Ein erster Test bei Letizia und bei Felipe verlief negativ. „Königin Letizia hat alle Verpflichtungen abgesagt und wird regelmäßige Fiebermessungen vornehmen“, hieß es dazu aus dem Königshaus.

Selfie mit Mundschutz vor der Sagrada Familia in Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Coronavirus zwingt Spaniens Parlament in die Zwangspause

Wegen der Viruserkrankung von Ministerin Montero befindet sich Spaniens gesamte Regierung in Selbstisolierung. Kabinettssitzungen finden nur noch per Videoschaltung statt. Inzwischen wurde ein weiteres Kabinettsmitglied positiv getestet. Dabei handelt es sich um die Ministerin für Öffentliche Verwaltung, Carolina Darias. Bei Premier Sánchez und den übrigen 20 Ministerinnen und Ministern verlief ein erster Test bisher negativ – auch bei Vizeregierungschef Pablo Iglesias, dem Lebensgefährten von Frauenministerin Montero.

Derweil wurde die Erkrankung weiterer prominenter Politiker gemeldet: So ist zum Beispiel das Führungsduo der rechtspopulistischen Partei Vox, drittstärkste Kraft im Parlament, vom Virus betroffen. Dabei handelt es sich um Parteichef Santiago Abascal und Generalsekretär Javier Ortega Smith. Auch die frühere Parlamentspräsidentin und konservative Spitzenpolitikerin Ana Pastor infizierte sich.

Spaniens Parlament wurde wegen der Erkrankung etlicher Abgeordneter geschlossen.

Schulen in Spanien geschlossen

Landesweit wurden alle Schulen, Universitäten, Kindergärten und Spielplätze dicht gemacht. Die meisten Museen, Theater und andere Sehenswürdigkeiten schlossen ihre Türen. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen wurden verboten. Fußball und andere Sportereignisse müssen ohne Zuschauer stattfinden. Die Unternehmen wurden aufgefordert, ihren Angestellten die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen.

Am Freitagmittag folgte der nächste Schlag, der zunächst nur die Bewohner im Großraum Madrid trifft: Alle Cafés, Bars und Restaurants, welche die Madrileños bisher so gerne bevölkerten, wurden geschlossen. „Bleiben Sie zu Hause“, appellierte Bürgermeister Martínez-Almeida an die Menschen, „das ist der beste Weg, um eine Ansteckung zu vermeiden.“

Schulen in Risikogebieten wurden geschlossen. Foto: Alvaro Barrientos / dpa

Coronavirus: Spaniens Fußball wird ausgesetzt

Auch der Profisport bekommt die Auswirkungen des Virus zu spüren. Real Madrid, der berühmteste Fußballklub der Nation, steht unter Quarantäne, nachdem ein Profispieler der Basketballabteilung positiv getestet worden war. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog. Betroffen davon ist auch der Nationalspieler Toni Kroos.

Spaniens Fußball-Liga sagte derweil für die nächsten zwei Wochen alle Spiele ab. Zuvor hatte die Regierung angeordnet, dass sämtliche Sportveranstaltungen bis auf Weiteres ohne Publikum stattfinden müssen.

Coronavirus: Hamsterkäufe in Madrid

Derweil zittern die Hoteliers auf den spanischen Urlaubsinseln Mallorca und Kanaren der Ostersaison entgegen. Zwar gibt es auf den Inseln bisher nur relativ wenig bestätigte Corona-Fälle. Aber die Verunsicherung vieler Menschen spiegelt sich in einem Absturz der Buchungen wider.

Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen. Mallorca hat alle Hotel-Eröffnungen wegen des Coronavirus jetzt auf den Sommer verlegt.

Spaniens Regierungschef ruft zu Besonnenheit auf

Regierungschef Sánchez rief derweil die Bevölkerung zur Besonnenheit auf. „Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt.“ Die Behörden würden alles Notwendige tun. Die Bevölkerung schien dieser Botschaft nicht durchweg zu trauen.

In vielen spanischen Städten drängten die Menschen in die Supermärkte, um Hamsterkäufe zu tätigen. Vor allem die Regale mit Basisgütern wurden von den Kunden geleert. An den Kassen bildeten sich ungewöhnlich lange Schlangen. Besonders viel gekauft wurden: Konserven, Pasta, Reis und Toilettenpapier.