Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen haben sich Linke, SPD, Grüne und die CDU im Januar auf eine Verschiebung der ursprünglich für den 25. April geplanten Neuwahl des Thüringer Landtages verständigt. Sie soll jetzt zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September organisiert werden.

Erfurt. Die Neuwahl des Thüringer Landtags soll parallel zur Bundestagswahl stattfinden. Doch es ist nicht gänzlich sicher, dass der Landtag tatsächlich am 26. September gewählt wird.

Darum ist die Neuwahl des Thüringer Landtags am 26. September gefährdet

Am Donnerstagmorgen schaltete sich das Präsidium der Thüringer CDU zusammen – regulär, aber genervt. Nach der Masken-Affäre um den zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann hat die Partei das nächste Aufregerthema: die geplante Neuwahl des Landtags am 26. September – und mögliche Abweichler in der eigenen Fraktion.