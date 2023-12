Das 4500-Euro-Loch: Entsetzen über kurzfristige Aus für E-Auto-Prämie

Erfurt Bundeswirtschaftsministerium kappt über Nacht die Förderung von Elektroautos und lässt Bürger mit 4500-Euro-Loch allein. Erste Hersteller stellen Hilfe in Aussicht.

Mit Unverständnis reagiert der Kfz-Landesverband Thüringen auf die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, ab dem 18. Dezember 2023 Kauf oder Leasing eines E-Autos nicht mehr mit 4500 Euro zu unterstützen. Eigentlich sollte diese Förderung erst Ende 2024 auslaufen – oder vorher, wenn die Mittel aufgebraucht sind. Nun sollen nur noch Anträge bearbeitet werden, die bis zum 17. Dezember, 24 Uhr, eingegangen sind. Bereits zugesagte Förderungen werden ausgezahlt.

Drastischer Rückgang der Zulassungszahlen befürchtet

„Wir wissen alle, wie unzuverlässig unsere Regierung in den vergangenen zwei Jahren war, wie viele Dinge versprochen und dann wieder zurückgenommen wurden, aber am Samstagvormittag zu verkünden, dass ab Sonntag, 24 Uhr, keine Subventionen mehr für ein E-Auto beantragen werden können, das ist schon grob fahrlässig“, reagiert Helmut Peter, Präsident des Kfz-Landesverbandes Thüringen, auf die Mitteilung. Er befürchtet einen drastischen Rückgang bei den Zulassungszahlen. „Für 95 Prozent der Käufer waren die 4500 Euro das wichtigste Kaufargument“, so Peter. Dass sie diese Summe nun künftig selbst aufbringen müssen, sei für die meisten ein großes Problem. Händler könnten die Summe nicht übernehmen, das gäben die Gewinnmargen nicht her, einzelne Hersteller hätten aber angekündigt, sich einzubringen. „In einigen Fällen warten Kunden seit Monaten auf die bestellten E-Autos. Jetzt kommen sie endlich – aber nun gibt es die 4500 Euro nicht mehr“, so Peter.

Kunden bleiben auf Kosten sitzen

Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) kritisierte das abrupte Förderende scharf. „Das ist ein unfassbar großer Vertrauensbruch für mehrere Zehntausend Kundinnen und Kunden, die ihre E-Fahrzeuge bestellt haben unter der Voraussetzung, dass die Fördersumme fließt“, sagte ZDK-Präsident Arne Joswig. „Das Mindeste wäre, den Umweltbonus bis zum Jahresende laufen zu lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass bis zum 31. Dezember 2023 Zulassungsstellen geöffnet bleiben, um Zulassungen vornehmen und damit die Prämie beantragen zu können. Wenn wir von durchaus realistischen 60.000 betroffenen Fahrzeugen und jeweils 4500 Euro Prämie ausgehen, reden wir von 270 Millionen Euro, mit denen die Kunden nun belastet werden. Das Ziel, bis 2030 insgesamt 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge auf Deutschlands Straße zu bekommen, rückt in noch weitere Ferne.“

Selbst aus der Politik kommt Kritik: „Wir empfinden den am Samstag kurzfristig verkündeten Förderstopp zum 17.12. als äußerst unglücklich“, teilten gleich drei stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende mit. „Daher fordern wir Klimaschutzminister Habeck auf, einen verlässlicheren Übergang zu organisieren. Die Bürger erwarten lebensnahe Übergangsfristen.“

Das Wirtschaftsministerium betonte, es sei keine leichte Entscheidung gewesen. „Aber leider war sie notwendig, weil nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung steht“.