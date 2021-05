Das große Thüringer Neuwahl-Quiz

Erfurt. Das Politikdurcheinander in Thüringen lässt sich kaum verstehen. Ein Erklärungsversuch.

Am 26. September soll der Landtag neu gewählt werden. Doch nachdem vier CDU-Abgeordnete auch öffentlich erklärt haben, nicht für die Selbstauflösung des Parlaments stimmen zu wollen, ist die nötige Zweidrittelmehrheit gefährdet. Das macht eine sowieso politisch schwierige Situation noch komplizierter. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum soll es die Neuwahl geben?

Der politische Willen nach Neuwahlen entstand mit der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten am 5. Februar 2020. Linke, SPD und Grüne, aber auch die Bundesspitze der CDU verlangten noch am selben Tag die Auflösung des Parlaments. Kemmerich selbst schloss sich nach seiner Rücktrittsankündigung am nächsten Tag kurzzeitig der Forderung an. Aber die CDU-Landtagsfraktion war dagegen. Anfang März 2020, unmittelbar vor der Wiederwahl des linken Regierungschefs Bodo Ramelow, unterzeichneten die Fraktionsspitzen von Linke, CDU, SPD und Grünen eine Stabilitätsvereinbarung. Sie sah eine temporäre Zusammenarbeit bis zur Neuwahl des Landtags am 25. April 2021 vor. Später wurde der Termin wegen der Pandemie auf den Tag der Bundestagswahl am 26. September verschoben.

Wie soll es zur Neuwahl kommen?

Durch die Selbstauflösung des Landtags. Die Abstimmung darüber muss von einem Drittel des Parlaments – also 30 von 90 Abgeordneten – beantragt werden. Danach kommt es binnen 30 Tagen zum eigentlichen Votum. Falls zwei Drittel – also 60 Abgeordnete – für die Auflösung stimmen, muss wiederum binnen 70 Tagen die Neuwahl des Parlaments stattfinden. Der aktuelle Zeitplan: Der Antrag soll ab dem 18. Juni gestellt werden, damit die Abstimmung am 19. Juli stattfinden kann – also genau 70 Tage vor dem geplanten Wahltermin.

Und wo liegt jetzt das Problem?

Es fehlt eine Stimme. Die Minderheitskoalition verfügt über 42 Abgeordnete, die CDU über 21. Macht zusammen 63. Das heißt, die vier Fraktionen könnten sich drei Abweichler leisten. Da aber mit Michael Heym, Jörg Kellner, Maik Kowalleck und Christina Tasch vier Abgeordnete nicht zustimmen wollen, kommt die Neuwahl-Allianz nur auf 59 Stimmen.

Was ist das Motiv der Vier?

Sie sagen, dass die Neuwahl verfassungsrechtliche Probleme aufwerfe und laut Umfragen nichts an den Mehrheitsverhältnissen ändere. Die CDU stünde in der Gefahr, noch stärker zu verlieren und wäre genötigt, erneut eine linke Minderheitsregierung zu unterstützen. Allerdings dürften die Abgeordneten auch persönliche Gründe haben.

Welche denn?

Heym und Kellner, die offenbar nicht noch einmal antreten wollen, hätten noch bis zum Ende der regulären Wahlperiode im Jahr 2024 ihre Mandate gesichert. Ähnlich ist es bei Kowalleck, ihm droht der Verlust seines Direktmandats. Außerdem gelten alle vier als Gegner von Fraktionschef Mario Voigt.

Könnten nicht Abgeordnete anderer Fraktionen aushelfen?

Auf die Stimmen der AfD wollen ausdrücklich weder Rot-Rot-Grün noch die CDU angewiesen sein. Auch dies gilt als Lehre aus dem 5. Februar 2020. Unabhängig davon hat die AfD angekündigt, nicht zustimmen zu wollen. Bewegung möglich scheint bei der FDP, die fünf Abgeordnete stellt. Die Fraktion hält sich bisher bedeckt, schließt aber auch nichts aus. Für sie hätte eine Zustimmung durchaus Vorteile: Die Umfragen sind günstig, der Wiedereinzug in den Landtag ist wahrscheinlich. Zudem könnte Kemmerich sein lädiertes Image reparieren. Auch würden Neuwahlen ein zentrales Problem der FDP lösen.

Was für ein Problem?

Die Abgeordnete Ute Bergner befindet sich seit Monaten auf dem Absprung, um für die Partei „Bürger für Thüringen“ als Spitzenkandidatin anzutreten. Sie hat den Schritt noch nicht vollzogen, weil sonst die FDP mit nur noch vier Abgeordneten ihren Fraktionsstatus verlöre – und damit Mitarbeiter, Zuschüsse sowie Antragsrechte. Bergner könnte sich auch alleine dafür entscheiden, Rot-Rot-Grün und CDU zur Mehrheit zu verhelfen.

Und wenn nicht gewählt wird?

Dann bliebe Ramelow mit seiner Regierung so lange im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt ist – also wohl mindestens bis 2024. Zwar könnte ihm der Landtag jederzeit mehrheitlich das Misstrauen aussprechen. Dies gilt aber als ausgeschlossen, weil dafür CDU und FDP gemeinsam mit der AfD einen Nachfolger wählen müssten – und dies im Unterschied zum Februar 2020 sogar wissentlich.

Und der Stabilitätspakt?

Der würde wohl fortgesetzt, und sei es informell. Um eine indirekte Kooperation mit der AfD zu vermeiden, wäre die CDU gezwungen, Rot-Rot-Grün weiter zu stützen. Der Plan der vier Abweichler – bei wechselnden Mehrheiten ab und an mit der AfD zu stimmen – dürfte hingegen die Partei zerreißen.

Könnte nicht Ramelow per Vertrauensfrage Neuwahlen erzwingen?

Ja und Nein. Neben der Selbstauflösung des Parlaments beschreibt die Verfassung als zweiten Weg zur Neuwahl, „wenn nach einem erfolglosen Vertrauensantrag des Ministerpräsidenten der Landtag nicht innerhalb von drei Wochen nach der Beschlussfassung über den Vertrauensantrag einen neuen Ministerpräsidenten gewählt hat“. Das heißt aber auch, dass jede Fraktion eine Neuwahl allein dadurch verhindern kann, dass sie die Wahl des Ministerpräsidenten beantragt und einen Kandidaten aufstellt. Genau dieses Manöver hat die AfD bereits für den Fall der Vertrauensfrage angekündigt.

Aber dies bedeutet doch nicht, dass dann automatisch ein Regierungschef gewählt wird?

Doch, genau das bedeutet es. Laut Verfassung braucht ein Kandidat im dritten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit von 46 Stimmen, sondern er wäre mit „den meisten Stimmen“ gewählt. Einem Alleinbewerber reichte dann theoretisch sein eigenes Votum, weil die Nein-Stimmen nicht zählen. Dies ist zumindest die vorherrschende rechtliche Interpretation. Um also zu verhindern, dass der AfD-Kandidat gewählt wird, müsste Ramelow oder ein anderer Bewerber gegen ihn antreten. Am Ende wäre wohl der Linke wieder Ministerpräsident – und nichts wäre gewonnen.