Das ist der neue Thüringer Landtag

Diese Woche Dienstag, einen Monat nach der Wahl, konstituiert sich der neue Thüringer Landtag. Er ist der siebte seit der Neugründung des Landes im Oktober 1990. Das Parlament sieht völlig anders aus als bisher. Zum einen sind 42 Abgeordnete ausgeschieden, so viel wie nie zuvor – darunter sogar zwei, die von Anfang an dabei waren. Zum anderen sind sechs Parteien im Landtag vertreten, das ist ebenfalls Rekord. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur ersten Sitzung.

Wie konstituiert sich der Landtag?

Eröffnet wird die Sitzung vom Alterspräsidenten, also dem Abgeordneten mit dem höchsten Lebensalter. Das ist Karlheinz Frosch von der AfD, er darf eine kurze Rede halten. Danach wird die Anwesenheit der 90 Parlamentsmitglieder festgestellt – und der siebte Thüringer Landtag ist zusammengetreten.

Wer führt das Parlament?

Die Linke stellt erstmals in einem deutschen Parlament die stärkste Fraktion und hat damit auch das Vorschlagsrecht für die Präsidentin oder den Präsidenten. Diese Regelung ist nicht in der Verfassung oder einem Gesetz festgeschrieben, aber sie hat eine ungebrochene Tradition in der Bundesrepublik. Die Kandidatin der Linken heißt Birgit Keller. Die 60 Jahre alte Abgeordnete gehörte seit 2014 als Infrastrukturministerin dem rot-rot-grünen Kabinett an. In der DDR war sie Mitglied der SED gewesen und hatte bis 1990 in der Kreisleitung ihrer Partei in Nordhausen gearbeitet.

Ist Kellers Wahl sicher?

Sie ist wahrscheinlich. Für die Wahl der Präsidentin ist nur eine einfache Mehrheit nötig, die Abstimmung kann zudem mehrfach wiederholt werden. Die bisherigen Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grüne, deren Unterstützung als sicher gilt, stellen 42 der 90 Abgeordneten. Das heißt, Keller benötigt mindestens weitere vier Ja-Stimmen oder einige Enthaltungen mehr von AfD, CDU oder FDP. Die liberale Fraktion hat bereits angekündigt, sich geschlossen mit ihren fünf Abgeordneten zu enthalten. Nach ihrer Wahl würde Keller die Tagungsleitung von Frosch übernehmen.

Was ist mit den Vizepräsidenten?

Es sollen fünf Vizepräsidenten gewählt werden, also einen für jede Fraktion jenseits der Linken, die ja den Vorsitz stellt. Bisher gab es nur zwei Vizepräsidenten, weshalb der Landtag vor der Abstimmung noch das Abgeordnetengesetz und die Geschäftsordnung des Parlaments ändern muss. Denn die neue Lösung soll zumindest beim Gehalt kostenneutral sein: Die fünf Präsidenten erhalten nur 28 Prozent Aufschlag auf ihre Diät – statt bisher 70 Prozent.

Wie sieht es hier mit den Mehrheiten aus?

Auch hier gilt als wahrscheinlich, dass Henry Worm (CDU), Dorothea Marx (SPD), Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) und Dirk Bergner (FDP) gewählt werden. Sehr ungewiss ist, ob sich eine Mehrheit für die Abgeordnete Tosca Kniese von der AfD findet. Die bisherigen Koalitionsfraktionen zeigten sich bisher ablehnend, womit es am Ende auf das Wahlverhalten der CDU-Fraktion ankommen wird. Sie hat sich noch nicht festgelegt.

Was ist mit der bisherigen Regierung?

Ihre Amtszeit endet mit der Konstituierung des Landtags. Sie führt aber gemäß der Verfassung bis zur Wahl eines neuen Ministerpräsidenten die Geschäfte unbefristet weiter. Der Regierungschef bittet dafür jeden Minister schriftlich, die Arbeit fortzuführen. Nur Ministerin Keller, das hat die Staatskanzlei bereits angekündigt, wird diesen Brief nicht erhalten – ganz egal, ob sie zur Präsidentin gewählt wird oder nicht.

Und was steht sonst noch auf der ersten Sitzung an?

Der Landtag regelt noch so allerhand, bestimmt Schriftführer oder Mandatsprüfungskommission. Und er wählt den Bürgerbeauftragten neu, dessen Amtszeit abläuft. Einziger Kandidat ist der bisherige Amtsinhaber Kurt Herzberg. Er gehört der CDU an – seine als sicher geltende Bestätigung gilt somit auch als Kooperationssignal von Rot-Rot-Grün an die Union.