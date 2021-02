Erfurt. In der Debatte um das Format der Innenausschusssitzung in der Corona-Zeit hat CDU-Politiker Raymond Walk seine Kritik erneuert - und erntet erneut Widerspruch.

Debatte um Innenausschuss des Thüringer Landtags: Walk erneuert Kritik an Sitzungsformat

CDU-Innenpolitiker Raymond Walk hat seine Kritik an der Gestaltung der jüngsten Innenausschusssitzung bekräftigt, nachdem dessen Vorsitzender Steffen Dittes (Linke) diese in einem Interview mit dieser Zeitung zurückgewiesen hat. „Ich bleibe dabei, dass nicht klar gewesen ist, was wann und unter welchen Umständen besprochen wird“, sagte Walk dieser Zeitung.