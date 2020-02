Debatten im Thüringer Landtag werden kürzer

Die Landtagsdebatten sollen künftig kürzer werden. Darüber besteht in den Fraktionen im Wesentlichen Einigkeit. „Wir als Parlamentarische Geschäftsführer haben uns mit Zustimmung des Ältestenrates verständigt, zunächst mit einer grundsätzlichen Halbierung der Redezeit zu arbeiten“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, auf Anfrage dieser Zeitung. Ausnahme sei ein Joker je Plenarwoche je Fraktion.

Da für die Redezeitverkürzung die Geschäftsordnung des Landtags geändert werden muss, wird für die nötige Parlamentsmehrheit eine Übereinkunft mit den großen Fraktionen gebraucht. „Das wollen wir gern in den kommenden Wochen in den parlamentarischen Gremien ausloten“, so die Parlamentarische Geschäftsführerin (PGF) der SPD-Fraktion, Diana Lehmann.

Aus Sicht der AfD-Fraktion sprechen für eine Reform die Erfahrungen aus der vergangenen Legislatur. Bei „nur“ fünf Fraktionen sei es sehr oft vorgekommen, dass die Tagesordnung der Landtagssitzungen nicht abgearbeitet werden konnte, so der Abgeordnete Torben Braga. Allerdings sollten nicht alle Fraktionen die gleiche Redezeit erhalten, die Mehrheitsverhältnisse müssten weiter berücksichtigt werden.

Die CDU-Fraktion hält die bisherigen Änderungen für ausreichend. Damit werde die Ausgewogenheit zwischen thematischer Relevanz und der Beratung in den Sitzungen sichergestellt. „Insofern sehen wir derzeit keine Notwendigkeit die Redezeiten weiter zu kürzen“, teilte deren PGF Maik Kowalleck mit. Die Linke geht einen Schritt weiter, meint die Redezeitverkürzung solle mit der Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen verbunden werden, so Geschäftsführer André Blechschmidt.

FDP-PGF Robert-Martin Montag plädierte dafür, die Redezeit auf maximal 60 Minuten pro Tagesordnungspunkt zu begrenzen, pro Fraktion bei Anträgen sollen fünf Minuten erlaubt sein.

Bislang erhält jede Fraktion eine Grundredezeit von zehn Minuten und eine Zusatzredezeit von 20 Sekunden je Abgeordnetem.