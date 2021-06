Berlin. Die hoch ansteckende Delta-Virusvariante breitet sich in Europa aus. An vielen beliebten Reisezielen steigt der Anteil nun deutlich.

In den ersten Bundesländern beginnen in diesen Tagen die Sommerferien, Millionen Familien machen sich auf den Weg in den Urlaub. Es ist eine Reise ins Ungewisse. In Deutschland und vielen anderen Ländern wächst die Sorge: Wie schnell wird sich die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus in Europa verbreiten? Welche Folgen hat das für den ungeimpften Teil der Bevölkerung? Ein Lagebericht – zu Beginn der Sommerreisezeit. Lesen Sie hier: Urlaub wegen Delta-Variante in Gefahr? So ist Lage in Kroatien, Spanien, Griechenland

Delta: Welche Länder sind von der Variante betroffen?

In Deutschland hatte sich die Quote unter den Neuinfektionen zuletzt innerhalb einer Woche verdoppelt – auf rund 15 Prozent. Die Angabe bezieht sich auf den Zeitraum vom 7. bis 13. Juni. Inzwischen liegt sie nach Informationen unserer Redaktion sogar noch höher. Der Anteil der hochinfektiösen Variante habe in der dritten Juniwoche bereits bei 36 Prozent gelegen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler nach Informationen unserer Redaktion bei der Konferenz der Gesundheitsminister der Länder am Montag.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hält es für möglich, dass der aktuelle Wert bereits bei 20 Prozent liegt.

hält es für möglich, dass der aktuelle Wert bereits bei 20 Prozent liegt. Anfang Juli würde die Delta-Variante dann auch in Deutschland dominieren.

"Wir müssen damit rechnen, dass Anfang Juli in Deutschland auch die Meldezahlen wieder hochgehen", folgert Drosten. Das sei aber derzeit nur eine Hypothese. Deutschland habe noch Chancen, den Wettlauf gegen Delta zu gewinnen, wenn die Inzidenz in den nächsten Wochen weiter sinke. Das Robert-Koch-Institut und Bundesregierung rechnen in jedem Fall damit, dass Delta früher oder später die dominierende Variante sein wird.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte trotz der einstelligen Werte bei den Corona-Inzidenzen vor Übermut. Man müsse "das richtige Maß an Freiheit und Vorsicht finden." Am Freitag hatte die Kanzlerin mit Blick auf die EU gemahnt: Es gebe eine verbesserte, aber noch keine perfekte Koordinierung bei den unterschiedlichen Einreiseregeln in der EU. Deutschland habe sehr strikte Regeln, andere Länder weniger strikte.

Die Sequenzierung der Virusproben, die zur Untersuchung von Corona-Mutationen nötig ist, läuft von Land zu Land sehr unterschiedlich ab. Daher sind die Delta-Zahlen einzelner Nationen nicht ideal miteinander vergleichbar.

Die Bundesärztekammer warnt dringend. "Auf Reisen in Regionen, die von der Delta-Variante besonders betroffen sind, sollte verzichtet werden", sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion. Wenn Vorsicht und Verantwortung gewahrt seien, spreche dagegen nichts gegen Urlaubsreisen.

Für viele Menschen sei der Urlaub nach den Belastungen der letzten Monate wichtig für das seelische Gleichgewicht. "Notwendig ist aber die Einhaltung der Hygieneregeln auch im Urlaubsort", mahnte Reinhardt. In der Politik werden die Rufe nach schärferen Regeln für Reiserückkehrer lauter.

Allein schon mit Blick auf einen geregelten Schulbetrieb nach den Sommerferien müsse man „alles dafür tun, einen starken Wiederanstieg der Infektionszahlen, wie derzeit in Großbritannien, zu verhindern“, so Reinhardt. Alle Erwachsenen sollten deswegen die Impfangebote wahrnehmen und auch fristgerecht die notwendigen Zweitimpfungen vornehmen lassen.

Delta hat Großbritannien fest im Griff – Regierung reagiert mit Impf-Offensive

In Großbritannien macht Delta inzwischen 99 Prozent aller Neuinfektionen aus. Die Infektionszahlen steigen rasant an. Auch in den Krankenhäusern liegen wieder mehr Covid-19-Patienten.

Dennoch finden in Großbritannien EM-Spiele mit Tausenden Zuschauern statt. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich erneut für eine Verlegung der entscheidenden Spiele bei der Fußball-EM und zudem weniger Zuschauer beim Duell von Deutschland gegen England im Wembley-Stadion ausgesprochen.

"Die Halbfinals und das Endspiel sollten nicht im Londoner Wembley-Stadion stattfinden, sondern verlegt werden an einen anderen Ort", sagte der 58-Jährige dem "Tagesspiegel." Für die beiden Halbfinals und das Endspiel hat die Europäische Fußball-Union Uefa die Kapazität auf 60.000 Fans festgesetzt.

Die Delta-Variante greift im ganzen Land um sich, es gibt zudem manche Hotspots mit Inzidenzen von über 500. Die Gesundheitsbehörden haben in diesen Gebieten bei der Impfkampagne einen Gang höher geschaltet. Mehrere Londoner Fußballstadien wurden am Wochenende zu Massen-Impfzentren umfunktioniert, der Andrang war riesig.

Das Turbo-Impfprogramm scheint bereits einen Unterschied zu machen: In manchen Hotspots verlangsame sich die Zahl der Neuinfektionen, sagte Susan Hopkins von Public Health England.

Delta in Portugal: In der Algarve schnellen die Infektionszahlen in die Höhe

In Portugal und Spanien ist das noch nicht der Fall. Portugals Hauptstadt Lissabon musste wegen der Ausbreitung der Delta-Variante wieder in den Lockdown. Vier Tage lang war der Großraum Lissabon abgeriegelt. Auch an den kommenden Wochenenden wird die Stadt immer wieder in den Lockdown gehen. Eine Ausweitung der Restriktionen ist nicht ausgeschlossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt kletterte auf 180 neue Ansteckungen pro 100.000 Bewohner.

Die Corona-Mutation mache mehr als 60 Prozent aller Corona-Fälle aus, teilten Portugals Gesundheitsbehörden mit. Der Virologe Pedro Simas warnte, Delta könne bald einen Anteil von 90 Prozent erreichen.

Das RKI hatte am Freitag (25. Juni) mitgeteilt, dass Portugal wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus als Virusvariantengebiet eingestuft wird - zunächst für zwei Wochen. Dies bedeutet ein umfangreiches Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen. Zahlreiche Deutsche brachen ihren Portugal-Urlaub ab. Für diejenigen, die nach Deutschland einreisen dürfen, gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht. Sie kann nicht durch einen Test verkürzt werden und gilt auch für vollständig Geimpfte und Genesene.

Auch an der portugiesischen Urlaubsküste Algarve steigen die Infektionsfälle bedenklich. Aus der Algarve-Region wurde eine Wocheninzidenz von 104 Fällen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Landesweit kletterte die wöchentliche Fallhäufigkeit auf 77,8. In Portugal vermutet man, Delta könnte von Touristen aus Großbritannien mitgebracht worden sein. Auch Reisende aus Indien trugen nach Angaben der portugiesischen Behörden zur Verbreitung bei.

Virenforscher Simas bezweifelte, dass sich die Ausbreitung von Delta mit Abriegelungen aufhalten lasse. Der beste Schutz sei die laufende Impfkampagne – etwa 25 Prozent der Portugiesen haben bisher den kompletten Impfschutz.

Auch in Spanien verbreitet sich die Delta-Variante – Moskau wird zum Hotspot

Auch im Nachbarland Spanien weitet sich die Variante schnell aus. Auf Mallorca ist sie nach Angaben der lokalen Behörden bereits für zehn Prozent aller Fälle verantwortlich, was sich noch nicht auf die Wocheninzidenz niederschlägt – sie liegt auf der Insel momentan noch bei unter 20 Fällen pro 100.000 Einwohner. In der Mittelmeerregion Katalonien mit der populären Urlaubsküste Costa Brava wird aber schon jede fünfte Ansteckung durch Delta verursacht.

Russland: Virusvariantengebiet aufgrund von Delta-Mutation

Zum Delta-Hotspot hat sich auch Russland, vor allem Moskau entwickelt. In der russischen Hauptstadt traten wegen des dramatischen Anstiegs der Corona-Infektionen mit der Delta-Variante am Montag (28. Juni) verschärfte Pandemie-Bestimmungen in Kraft. Unternehmen müssen die Anzahl ihrer Mitarbeiter im Büro um 30 Prozent reduzieren. Geimpfte Mitarbeiter sind ausgenommen. Zudem müssen alle Arbeitnehmer im Alter von über 65 Jahren sowie jene mit Vorerkrankungen von zu Hause aus arbeiten.

Die Stadt führte außerdem einen "Anti-Covid-Pass" für das Ausgehen ein. Dieser erlaubt nur Bewohnern den Zutritt zu Restaurants, die geimpft wurden, in den vergangenen sechs Monaten am Coronavirus erkrankt waren oder einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen können.

In Moskau werden nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin derzeit täglich fast 2000 Infizierte in die Krankenhäuser eingeliefert. Am Sonntag vermeldeten die Behörden 144 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden - das ist die höchste Zahl in einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie.

Sobjanin erklärt die Zahlen mit der Delta-Variante. Sie mache 89 Prozent der Neuinfektionen aus. Aber schon seit Monaten warnen Experten vor einer dritten Welle, weil es an konsequenten Schutzmaßnahmen mangelt und sich zu wenige Russen impfen lassen. Es gibt kaum Einschränkungen. Auch die Fußball-EM läuft weiter. In Sankt Petersburg stehen noch zwei Spiele mit je bis zu 35.000 Zuschauern an. Es gilt Maskenpflicht, aber die Gaststätten schließen erst um 2 Uhr nachts.

Und auch was Reisen angeht, will man sich keinen Zwang antun. Ab heute fliegen Russlands Fluglinien wieder die Türkei an, das Lieblingsland der russischen Urlauber. Das Robert Koch-Institut teilte mit, dass auch Russland als Virusvariantengebiet eingestuft wird, was ein weitreichendes Beförderungsverbot und strikte Quarantäneregeln für Einreisende zur Folge hat.

Österreich lockert weiter: Die Clubs sollen aufmachen

In Italien und Österreich hält sich die Delta-Mutante noch in Grenzen. In Italien macht sie knapp ein Prozent der Neuinfektionen aus. Innerhalb eines Monats hat sich der Wert allerdings verdoppelt.

Angesichts insgesamt sinkender Corona-Fallzahlen ist in Italien am Montag (28. Juni) aber die Maskenpflicht im Freien aufgehoben worden. Landesweit gilt die Pflicht zum Tragen einer Mundmaske nun nur noch in öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie an stark frequentierten Orten an der frischen Luft. Auch die letzte noch geltende regionale Ausgangssperre fiel weg.

Auch für Touristen aus der Europäischen Union, Großbritannien, den USA, Kanada und Japan, ist die Einreise wieder ohne Quarantäne möglich - wenn sie geimpft sind oder einen negativen Test vorweisen können.

In Österreich warnen Virologen, Delta werde sich zur dominierenden Variante entwickeln. Dennoch kündigte Kanzler Sebastian Kurz das Ende der Maskenpflicht an und will die Clubs wieder öffnen.