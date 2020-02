Der Kandidat aus Sundhausen: Die Geschichte des Christoph Kindervater

Am Montagmorgen, es ist kurz nach 8 Uhr, sitzt Christoph Kindervater in der Kantine des Erfurter Landtags. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Sundhausen, einem Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis mit etwa 350 Einwohnern. Einer Partei gehört er nicht an, einmal, im vergangenen Jahr, hat er auf der CDU-Liste für den Kreistag kandidiert, erfolglos.

Jetzt will er Regierungschef werden, einfach so. Am Samstagabend hatte er eine E-Mail an die Landtagsfraktionen von CDU, AfD und FDP geschrieben und sich als Kandidat angeboten. Falls ihn jemand vorschlage, wolle er bei der Ministerpräsidentenwahl gegen den Linken Bodo Ramelow antreten. Er stehe am Montagmorgen im Parlament für Interessenbekundungen und Nachfragen bereit.

Also, Herr Kindervater: Meinen Sie das wirklich ernst? Klar doch, antwortet er. Viele Probleme im Land würden nicht angegangen, sagt er, stattdessen führe die Landespolitik politische Spielchen auf. Ramelow und seine rot-rot-grüne Koalition besäßen keine Mehrheit und damit auch kein Mandat: „Thüringen hat nicht links gewählt, Thüringen hat liberal-bürgerlich-konservativ gewählt.“

Soll es also eine Koalition von AfD, CDU und FDP geben? „Natürlich! Warum denn nicht?“ Die „Stigmatisierung von einzelnen Parteien“ helfe nicht weiter.

Spontane Nominierung

Doch von CDU und FDP ist an diesem Morgen in der Kantine niemand zu sehen. Dafür ist der AfD-Abgeordnete Lars Schütze gekommen. Die beiden trinken Kaffee und verschwinden um 9 Uhr im Sitzungssaal der AfD, wo sich die Abgeordneten versammelt haben. Punkt 11 Uhr verkündet die Fraktion: Kindervater ist für das Ministerpräsidentenamt nominiert.

Punkt 11 Uhr endet auch die Bewerbungsfrist für die ersten beiden Wahlgänge am Mittwoch, in denen die absolute Mehrheit von 46 Stimmen erforderlich ist. Jetzt ist endgültig klar: CDU und FDP haben keine Vorschläge eingereicht. Erst für den dritten Wahlgang, in dem eine relative Mehrheit ausreicht und man spontan antreten kann, erwägt FDP-Landeschef Thomas Kemmerich eine Gegenkandidatur. Auch CDU-Landeschef Mike Mohring schließt nicht aus, dass dann seine Fraktion einen Bewerber aufstellt.

Es ist eben gerade vieles ungewiss in der Thüringer Politik. Klar scheint vorerst nur, dass am Mittwoch der Sundhäuser Bürgermeister im ersten Wahlgang gegen den geschäftsführenden Ministerpräsidenten antritt. Die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne, die Ramelow stützen, verfügen über 42 Stimmen. Kindervater hätte, in der Theorie, 48 Stimmen von AfD, CDU und FDP hinter sich. Doch in der Praxis kann e nur auf die 22 Abgeordneten aus Björn Höckes Fraktion und einige Überläufer rechnen. Auch im dritten Wahlgang dürfte er chancenlos sein.

Geheime Wahl

Oder nicht? Schließlich ist die Wahl geheim. Vielleicht, sehr vielleicht wird also Kindervater ja doch der neue Ministerpräsident von Thüringen: ein 42-jähriger Mann, verheiratet, ein Kind und hauptberuflich im Vertrieb tätig. Seit 2016 amtiert er als Ortsbürgermeister von Sundhausen, einem überschuldeten Dorf, das im vergangenen Jahr noch nicht einmal genug Geld hatte, um den Nässeschaden im örtlichen Kindergarten vernünftig zu reparieren.

Auch deshalb sind das zentrale Thema von Kindervater die Kommunalfinanzen: Weil das Land zu wenige Zuschüsse überweise und der Landkreis gleichzeitig eine zu hohe Umlage verlange, sei sein Dorf verarmt. Seine Konsequenz: Er zahlt keine Umlage mehr und lässt sich lieber vom Kreis verklagen.

„Es gammelt bei uns in Sundhausen an allen Ecken und Enden“, sagt der Bürgermeister. Manche Abwässer liefen immer noch einfach in die Bäche, weil das Land die Zweckverbände nicht mit ausreichend Geld ausstatte. „Dabei redet doch Rot-Rot-Grün ständig von der Umwelt.“ Kindervater gibt sich wütend, nicht nur auf das Land, sondern auf „das Merkel-Regime und seine Paladine“, so steht es in einem Leserbrief, der sich im Netz finden lässt.

Nur dass er daran als Ministerpräsident etwas ändern kann, glaubt er wohl selbst doch nicht so recht. Zur Wahl am Mittwoch, teilte er mit, sei er nicht dabei, er müsse beruflich nach Hessen. Am Montagabend hieß es dann, dass er die Dienstreise verschoben habe.