Pandemie Der laxeste Corona-Lockdown in Europa gilt in Madrid

Madrid. In der Spaniens Hauptstadt gelten in der Pandemie viele Freiheiten - trotz hoher in Infektionszahlen. Warum das auch Urlauber freut.

Mit einem lauten „Rumms“ lässt der Besitzer der kleinen Pizzeria an der Calle Castelló das Rollo vor dem Restaurant heruntersausen. Es ist kurz vor 23 Uhr. Sperrstunde in Madrid. Die Restaurantbesucher haben sich auf den Heimweg gemacht. Als hätte jemanden einen Schalter umgestellt, legt sich Stille über die spanische Hauptstadt. Zuvor war kein einziger Tisch frei. Drinnen, draußen – alles geht.

Madrid hat trotz höherer Infektionszahlen als in Berlin den laxesten Lockdown in Europa: Alle Geschäfte, Bars, Restaurant, die Museen und Theater, selbst das Opernhaus und die meisten Fitnessclubs haben geöffnet. Und nicht nur die Madrider genießen es, die Pandemie bei einer Shoppingtour mit anschließendem Glas Wein und ein paar Tapas zu verdrängen.

Urlauber aus Deutschland brauchen einen negativen Test

Rund um die Plaza Mayor und im berühmten Prado-Museum wird auffallend viel französisch gesprochen. „Wir wollten ein paar Tage Luft holen“, sagt eine junge Französin am Ticketschalter des Museums. „In Paris geht zurzeit gar nichts, hier fühlt es sich fast wie früher an.“ Angst sich anzustecken, habe sie nicht, sie seien vorsichtig, meint sie und zieht die Maske ein Stückchen höher über die Nase.

Auch deutsche Touristen sind da, aber nicht viele. Wer mit dem Flugzeug aus Deutschland in Madrid landet, braucht bei der Einreise einen PCR-Test, der nicht älter als 72-Stunden ist, und muss sich im Online-Portal der spanischen Regierung anmelden. Immer mehr Hotels in Madrid öffnen wieder, die Preise sind niedrig. In Quarantäne müssen die Besucher nach der Einreise nicht, aber nach der Rückkehr in Deutschland.

Mallorca uns Ibiza sind - anders als die Region Madrid - keine Risikogebiete

Das Robert-Koch-Institut hat Spanien mit wenigen Ausnahmen zum Risikogebiet erklärt – ausgenommen sind zum Beispiel die Balearen mit Mallorca und Ibiza. Vor dem Rückflug ist für alle eine Onlineregistrierung Pflicht und ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wer aus einem Risikogebiet wie Madrid kommt, muss zehn Tage in Quarantäne, aus der man sich nach fünf Tagen mit einem erneuten PCR-Test befreien kann. Die Tests sind in Deutschland – anders als in Frankreich – kostenpflichtig. Das macht die Flucht aus dem harten Lockdown dann doch zu einem teuren Ausflug.

Wer es sich leisten kann und die hohe Ansteckungsgefahr ignoriert, stößt in Madrid auf eine Stadt ohne allzu große Restriktionen. Die Maske ist obligatorisch. Sie muss immer getragen werden, darf auch in den Restaurants nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. In den Innenräumen der Gaststätten wurde die Anzahl der Plätze halbiert, um Abstand halten zu können. Doch das kontrolliere niemand, sagen die Wirte. Viele Parkplätze vor den Lokalen sind in Terrassen umgewandelt worden. In der Stadt, in der man früher wählen musste, ob man gut essen oder draußen sitzen will, muss man sich nun nicht mehr entscheiden - nur eine rechtzeitige Reservierung ist nötig, denn der Andrang ist groß.

Im Frühjahr 2020 war Madrid ein Hotspot der Pandemie

Vor allem am Abend und samstags wird es in den Kneipenvierteln wie in Chamberi oder in den Modegeschäften entlang der Grand Vía oft eng. Abstandhalten ist nur schwer möglich. Die Infektionszahlen in der Hauptstadtregion gehören zu den höchsten in ganz Spanien. In Madrid hält sich die Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp 190 Fällen pro 100.000 Einwohner.

In den Krankenhäusern und Intensivstationen liegen so viele Covid-Patienten wie in wenigen anderen Regionen des Landes. Das hat die konservative Regionalregierung jedoch nicht dazu gebracht, ihre Öffnungspolitik zu ändern, die sie schon seit dem monatelangen Lockdown im Frühjahr 2020 verfolgt; damals war Madrid der Hotspot Spaniens, landesweit waren mehr als 30.000 Toten zu beklagen.

Viele Gastwirte feiern die Regionalpräsidenten und die „Freiheit“

Jetzt hofft die Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso mit dieser Politik zu punkten: Bei den vorgezogenen Regionalwahlen am 4. Mai zeichnet ab, dass ihre konservative PP die große Siegerin sein wird. Ayuso hat vor allem die Wirtschaft im Blick und empfiehlt sich als Vorkämpferin für die „Freiheit“ der Madrider. Sie versucht, sich mit den geöffneten Bars und Restaurants gegenüber der Linksregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez zu profilieren, die eine restriktivere Corona-Politik verfolgt.

Die allermeisten Gastwirte in der Hauptstadt feiern Ayusos Politik. Ihr Foto hängt an den Fenstern einiger Lokale, darunter steht: „Vielen Dank, Ayuso“. Als der Kampagnen-Wagen ihrer Partei mit dem blauen Schriftzug „Libertad“ (Freiheit) und lauter Musik an ihnen vorbeirollt, applaudieren einige. Die Wahl in Madrid ist zu einer Abstimmung über die Corona-Politik geworden.

Mallorca lockert ganz vorsichtig

Andere Regionen ziehen in diesen Tagen bei den Öffnungen nach. Aber immer noch sehr bedacht. Obwohl die Inzidenz auf den Balearen auf 26 gesunken ist, sind die Lockerungen vorsichtig: Die nächtliche Ausgangssperre wurde um eine Stunde verkürzt und gilt nun von 23 Uhr bis 6 Uhr. Die Innengastronomie bleibt weiter geschlossen. In ihren Hotels bekommen die Gäste bis 22 Uhr Abendessen. Bars und Restaurants, die bisher um 17 Uhr schließen mussten, dürfen nun von montags bis donnerstags draußen auf ihrer Terrasse auch zwischen 20 Uhr und 22.30 Abendessen servieren. Für die Gastwirte in Madrid wären solche Lockerungen ein Rückschritt.