Herten/Berlin. Über 60.000 Menschen in Deutschland sind mit Covid-19 gestorben. Das Schicksal dreier Familien zeigt, was Trauer auf Distanz bedeutet.

Leyla Dierich kann ihren Vater nicht berühren, nicht seine Schulter stützen, nicht über seinen Kopf streicheln. Sie hält nur ihr Handy in der Hand, eine Sprachnachricht auf WhatsApp, 11. September, 21.19 Uhr. Dierich hört die heisere Stimme ihres an Covid-19 erkrankten Vaters. Und doch kommt kaum bei ihr an, was gerade passiert. Auf einer Intensivstation weit entfernt kämpft Dierichs Vater mit dem Tod.