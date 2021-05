Bei Unfällen in Thüringen sind deutlich weniger Menschen zu Schaden gekommen (Symbolbild).

Deutlich weniger Verletzte und Tote bei Verkehrsunfällen in Thüringen

Erfurt. Bei Unfällen in Thüringen sind zu Jahresbeginn deutlich weniger Menschen getötet oder verletzt worden, als im vergangenen Jahr.

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Menschen ist in Thüringen während der Corona-Pandemie zu Jahresbeginn verglichen mit dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Wie das Landesamt für Statistik in Erfurt am Dienstag mitteilte, sank die Zahl der Unfälle während der ersten beiden Monate überhaupt um 15,7 Prozent von 8009 auf 6750.

Dabei kamen den Angaben zufolge insgesamt 514 Menschen zu Schaden. Das entspricht einem Minus von 28,2 Prozent. Die Zahl der Verletzten sank um 28,6 Prozent von 703 auf 502, die der bei den Unfällen der Getöteten von 13 auf 12.

Laut Landesamt muss jedoch berücksichtigt werden, dass die während der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen das allgemeine Verkehrsaufkommen beeinflusst haben.

