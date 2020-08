Streitfall Freibad Hildburghausen: Die AfD und SPD stellen sich gegen Bürgermeister

Erfurt/Hildburghausen. Wie in Hildburghausen eine ganz große Koalition gegen den linken Bürgermeister entstanden ist.

Es ist ein besonders heißer Sommer in Hildburghausen. Bürgermeister Tilo Kummer war im Urlaub, in Kroatien, als sich in der kleinen südthüringischen Kreisstadt die ganz große Koalition gegen ihn bildete. Vier Fraktionen taten sich zusammen, um gegen den Linken vorzugehen: Die SPD, die Wählergruppe Feuerwehr, die Bürgerinitiative „Pro Hildburghausen“, die aus vormaligen, im Streit gegangenen Räten der CDU besteht – und die AfD.