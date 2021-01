Die Corona-Regelungen für Thüringen im Detail

Das Kabinett tagte am Dienstagabend bis kurz vor 23 Uhr. Danach war ein erschöpfter Ministerpräsident im Livestream zu sehen, der versuchte, die Regeln für den nochmals verschärften Lockdown zu erklären.

Gewissheit in allen Details wird es mit der neuen Verordnung geben, die das Sozialministerium gerade erarbeitet und die am Sonntag, dem 10. Januar, in Kraft tritt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen auf Basis der Informationen, die bislang vorliegen:

Mit wem kann ich mich noch treffen?

Die neue Kontaktbeschränkung folgt der Einigung von Bund und Ländern vom Dienstag. Im Kabinettsbeschluss heißt es: "Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum und privat ist zulässig mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie zusätzlich mit einem Angehörigen eines weiteren Haushalts." Dabei ist es egal, wie groß der Haushalt ist: Vom Single bis zur Patchwork-Großfamilie wird alles abgedeckt.

Darf ich mich noch aus privaten Gründen weiter als 15 Kilometer von meinem Wohnort in Thüringen entfernen?

Ja. Aber Sie sollten es nicht tun. Die etwas umständlich formulierte Empfehlung der Landesregierung: "Jede Person ist angehalten, Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung, die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen sowie Aktivitäten, die der Erholung beziehungsweise individuellen sportlichen Betätigung dienen, wohnortnah zu erledigen (circa 15 km)." Die Bitte lautet also: Verlassen Sie nicht zum Einkaufen oder Wintersport die nähere Umgebung. Wer allerdings sogenannte "triftige Gründe" hat, also zu arbeiten oder seine Eltern oder Großeltern zu versorgen hat, muss den Radius sowieso nicht beachten.

Hatten Bund und Länder nicht beschlossen, dass in sogenannten Hotspots der 15-Kilometer-Bewegungsradius gilt?

Das ist richtig. Im Landeskabinett setzten aber SPD und Grüne im Landeskabinett, dass selbst Regionen, die mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registrieren, nicht zu der Maßnahme verpflichtet werden sollen. In Thüringen wären davon immerhin - Stand Mittwoch - 16 der 23 Landkreise und kreisfreien Städte betroffen. Den Kommunen soll nun ermöglicht werden, selbst die Beschränkung erlassen zu können.

Also darf ich auch als Städter zum Beispiel Wintersport betreiben oder im Wald spazieren gehen?

Das kommt drauf an. Der Zugang zu traditionell stark besuchten Orten wie Oberhof oder Masserberg soll begrenzt werden, auch mit Hilfe der Polizei, damit es dort nicht zu Ansammlungen wie am vergangenen Wochenende kommt.

Ist es richtig, dass ich wieder in allen Geschäften einkaufen kann?

Theoretisch ja, aber nur nach Vorbestellung per Telefon oder online; bezahlt werden muss elektronisch, also etwa mit Lastschrift oder Kreditkarte. Die Ware kann dann unter Wahrung aller Hygienevorschriften vor den Geschäften abgeholt werden - so wie es bisher schon bei den Buchläden üblich ist. Die Frage wird sein, welche Geschäfte diesen Service überhaupt anbieten.

Wie geht es in den Schulen weiter?

Sie bleiben vorerst bis Ende Januar geschlossen, die Schüler bekommen weiter Fernunterricht. Einzige Ausnahme sind die Abschlussklassen, die vor Prüfungen oder der Besonderen Leistungsfeststellung stehen. Sie sollen zumindest in den Prüfungsfächern in den Schulen unterrichtet werden. Zudem will das Land ihnen und den Lehrern Schnelltests anbieten.

Wie geht es für die anderen Schüler weiter?

Die Hoffnung ist, dass der Schul- betrieb ab 1. Februar wieder im Wechselmodell aus Distanz- und Präsentunterricht aufgenommen werden kann. Deshalb werden auch die Winterferien vom 8. bis 13. Februar in die letzte Januarwoche vorverlegt.

Und wer betreut dann die Kinder?

Zuerst einmal die Eltern oder andere Sorgeberechtigte. Sie können die Notbetreuung in den Kindergärten und in den Schulen für Kinder bis zur 6. Klasse nur dann beanspruchen, falls sie nicht im Home-Office arbeiten können, "an einer Betreuung des Kindes gehindert sind" und "zum zwingend für den Betrieb benötigen Personal in der Pandemieabwehr" oder "in Bereichen von erheblichem öffentlichem Interesse" wie etwa dem Gesundheitssystem gehören. Hier sollte man aber die Details in der Verordnung abwarten.

