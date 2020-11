Die graue Eminenz: Blechschmidt als Regierungsmitglied nicht tragbar

André Blechschmidt war schon in der Thüringer Staatskanzlei tätig, als der heutige Minister dort - Benjamin-Immanuel Hoff, Jahrgang 1976 - noch zur Schule ging. Blechschmidt ist systemrelevant für die Thüringer Linke, die im kommenden Jahr um jede Stimme kämpfen muss, wenn sie weiterhin das Land regieren will. Dem gebürtigen Weimarer, Jahrgang 1957, der marxistisch-leninistische Philosophie auf Diplom in Jena studiert hat, steht allerdings, wenn’s um Regierungsaufgaben geht, seine DDR-Biografie im Weg. Mutmaßlich dauerhaft. Auf jeden Fall in einer Koalition der Linken mit SPD und Grünen. Aus Gründen, die es hier zu erläutern gilt.

Dabei hat Blechschmidt eine gewichtige Rolle im Landtag, dem er seit 2004 angehört. Er ist als Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion Strippenzieher über Parteigrenzen hinweg - und Ratgeber auch von Bodo Ramelow. Dies gilt umso mehr in Zeiten, in denen Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow, Jahrgang 1977, Bundesvorsitzende ihrer Partei werden will.

Ende der 1980er Jahre beim Rat des Bezirkes für Kirchenfragen zuständig

Blechschmidt, so lässt sich sagen, hat immer in Parteidiensten gestanden, auch wenn die Partei von heute nicht identisch mit der von vor 1990 ist. Es gab Zeiten in den vergangenen 30 Jahren, da wurden solche Personen „Altlast“ genannt. Wahrscheinlich passt „Graue Eminenz“ besser für ihn, wenn Humor bedeutet, dass man trotzdem lacht. Das hängt mit Blechschmidts Arbeit in den End-80ern zusammen: Da stand er im Dienste des Rates des Bezirkes Erfurt in der Abteilung Inneres und war als politischer Mitarbeiter im Sektor Kirchenfragen tätig. Die Aufnahme einer Tätigkeit dort, sagt Blechschmidt, sei dem Zufall geschuldet gewesen. „Ich hatte von Kirche keine Ahnung. Ich hatte aber eine Meinung; und ich kannte Menschen - auch in meinem Alter -, die religiös waren.“ Im weiteren Familienumfeld habe es einige evangelische Christen gegeben. Sein Banknachbar in der Penne war katholischer Christ; außerdem gab es in der Klasse eine Pfarrerstochter, mit der er den Schulweg in Erfurt teilte. An das Ende der Religionen glaubte Blechschmidt nie: „Es gibt Momente, die ich nicht erklären kann. Ich habe mich nie als glühenden, fanatischen Atheist verstanden.“

Die DDR habe „einen Flaschenhals geschaffen, wo Kirche ihre Anliegen anbringen musste und durfte“, erklärt er zu dem, was sich hinter den Kirchenfragen verbarg. Beispiel evangelische Kirchenzeitung: „Wenn Glaube+Heimat gedruckt werden sollte, musste der Chefredakteur bei uns vorbeischauen; und wir mussten uns unterhalten.“ Manchmal sei es nur ums Papierkontingent gegangen. „Aber es ging auch um Inhalte. Es hat Momente gegeben, wo wir uns nur über das gesellschaftliche Problem, das angesprochen wurde, ausgetauscht haben. Es gab aber auch Momente, wo man Einfluss genommen hat.“ Wie das ging? „Wir haben nichts herausgenommen“, sagt er. „Mit Gottfried Müller wurde sich verständigt“, formuliert Blechschmidt.

Weiße Flächen in Glaube+Heimat als Vorboten einer neuen Zeit

1989 habe Müller „das nicht mehr mitgemacht“, sagt Blechschmidt, der in seiner Fraktion heute auch als medienpolitischer Sprecher fungiert. Ergebnis damals: Glaube+Heimat erschien mit weißen Flächen. Müller, der im Herbst 1990 erster Landtagspräsident im Nachwende-Thüringen werden sollte, setzte im Revolutionsjahr mit den Auslassungen in der Kirchenzeitung ein Zeichen. „Wir waren nicht mehr in der Lage, diese Proteste zu beeinflussen“, stellt Blechschmidt im Rückblick fest.

Die Aufgabe, die Blechschmidt in der DDR-Diktatur zukam, nannte sich „politische Differenzierungsarbeit“, soll heißen: „Man differenzierte Situationen, Personen, Vorgänge, um dann zu sagen: Im Interesse des Staates wird versucht, Situationen herbeizuführen, in denen es zu keinen weiteren Konfrontationen kommt.“ Inwiefern die im Funktionärsdeutsch verborgenen Einschüchterungen zur gewünschten Einsicht führten, wissen am besten die Betroffenen. Aus jener Zeit rührt der unterschwellige Vorwurf, Blechschmidt sei kein unbeschriebenes Blatt. Beruflich hatte er mit der Stasi eh zu tun. Aber dass er auch nebenher in Diensten der „Firma“ stand, bestreitet Blechschmidt. Er ist auch nicht parlamentsunwürdig, weil es Parlamentsunwürdigkeit im eigentlichen Sinne gar nicht mehr gibt. Zeitweilig diente sie zwar im Landtag der Diskreditierung, hatte aber keine weiteren Folgen. Das ist auch deshalb so, weil die Wahlentscheidung freier Bürger in der Demokratie nicht einfach weggewischt und einem Abgeordneten wegen seiner DDR-Biografie das Mandat nicht entzogen werden kann. Doch auch ohne IM-Zuträgerschaft liegt über Blechschmidt ein Schatten, der zur Folge hat, dass er in Thüringen auch heute noch nicht ministrabel ist.

Rasch Erfahrung gesammelt als alleiniger Organisationsreferent

Zurück in die Zeit des Umbruchs, als sich die Gängelung der Kirchen in der DDR erledigt hat: „Ich war nie arbeitslos“, sagt Blechschmidt. „Im Rat des Bezirkes sind Ende 1989 viele Mitarbeiter um die 60 von sich aus gegangen. Die junge Generation um die 30 war plötzlich in die Verantwortung hineingeschoben.“ Blechschmidt wird zum wissenschaftlichen Mitarbeiter des Ratsvorsitzenden. Als Josef Duchac nach der Volkskammerwahl im März 1990 als Regierungsbevollmächtigter für das künftige Thüringen sein Amt aufnimmt, bleibt Blechschmidt. Im Frühsommer entscheidet er sich für die Staatskanzlei. „Dort wurde ich Organisationsreferent und zwar als Einzelkämpfer“, sagt er. „Ich war der festen Meinung, es werden Menschen gebraucht, um etwas Neues aufzubauen. Die Frage der politischen Aufarbeitung stand da noch nicht.“ Erst lässt es sich gut an, aber dann ist plötzlich Schluss: Am Jahresende 1990 wird Blechschmidt vom damaligen Chef der Staatskanzlei rausgeschmissen.

Blechschmidt ist nach 1989 den Weg über die SED-PDS bis hin zur heutigen Linken gegangen. Er hat dem Abgeordneten Klaus Höpcke von 1990 bis 1999 gedient und ist nach fünf Jahren als Fraktionsgeschäftsstellenleiter 2004 Abgeordneter geworden. Seither gehört er auch dem Erfurter Stadtrat an. Blechschmidt gilt als offener und zugleich selbstbewusster Mensch, der von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt ist. Diejenigen, die ihn schon in jungen Jahren als geeignet betrachteten, als Vertreter des Staates im Bereich Kirchenfragen zu überzeugen, hatten offenbar erkannt: Dieser Mann eignet sich als strategischer Unterhändler. Heute ist Blechschmidts Motto „Mehr Demokratie wagen“. Er meint eine andere Demokratie als jene, die die Deutsche Demokratische Republik im Namen trug.

Das könnte Sie auch interessieren: