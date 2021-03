Die Linke im Kreis Nordhausen verliert mit Rainer Bachmann ein Urgestein

Viele hatten die politische Bühne der Wendezeit bereits verlassen, als Rainer Bachmann für die SED/PDS am Runden Tisch Rede und Antwort stand. Gemeinsam, unter anderen mit seinem langjährigen Weggefährten Klaus Hummitzsch schaffte er einen Übergang in die neue Zeit. Ihnen, der ehemaligen Spitze des Rates des Kreises, gelang, was damals wenige für möglich hielten: die Überführung ihrer Partei in das Heute und Jetzt. Letztlich hatten sie Anteil an einem friedlichen Systemwechsel im Kreis Nordhausen. Bachmann blieb seinen politischen Überzeugungen für eine gerechtere Welt stets treu, sprach mit den Menschen, wo er sie traf, setzte sich für ihre Belange ein.

Nach jahrelanger kommunalpolitischer Tätigkeit verpasste er 2009 nur knapp den Einzug in den Thüringer Landtag. Rainer Bachmann war ein emotionaler Mensch, dem bei Gedenkveranstaltungen mit Holocaust-Überlebenden die Tränen kamen. Er war ein Kämpfer, der auch jenseits der 60 mit Thermoskanne und Paradekissen an einer Sitzblockade gegen alte und neue Nazis in Dresden teilnahm. Ihre politische Erfolgsgeschichte, sagt Ex-Landrätin und Ex-Ministerin und derzeitige Landtagspräsidentin Birgit Keller, sei eng mit seinem Engagement verbunden. Die Linke verliert mit Rainer Bachmann mehr als nur einen Funktionär. Sie verliert ein Stück Identität.