Die Neuwahl des Thüringer Landtags 2021: Hier finden Sie alle Informationen

Erfurt. Bereits zwei Jahre nach der letzten Landtagswahl soll in Thüringen erneut gewählt werden. Doch warum eigentlich? Und kann die Wahl überhaupt stattfinden? Hier gibt es Antworten auf alle Fragen.

Nicht einmal zwei Jahre ist es her, da waren die wahlberechtigten Bürger Thüringens letztmals aufgerufen, den Landtag des Freistaates zu wählen. Geht es nach der rot-rot-grünen Minderheitsregierung und großen Teilen der CDU, so soll noch in diesem Jahr erneut gewählt werden – doch der Weg dahin gestaltet sich äußerst schwierig. Hier finden Sie alle Informationen rund um das Thüringer Neuwahl-Durcheinander:

Wann entscheidet sich, ob es eine Neuwahl gibt?

Am 30. Juni haben die Koalitionsfraktionen von Linken, SPD und Grünen gemeinsam mit der CDU den Antrag zur Auflösung des Landtags gestellt. Am 19. Juli wird dann im Parlament abgestimmt, der Ausgang bleibt aber weiterhin ungewiss.

Falls es Neuwahlen gibt: Wann soll gewählt werden?

Ursprünglich sollte bereits am 25. April gewählt werden, doch aufgrund der damals besonders angespannten Corona-Lage wurde der Termin schließlich verschoben. Als neuer Wahltag wird der 26. September 2021 angepeilt. Somit soll die Landtagswahl am selben Tag stattfinden wie auch die Bundestagswahl. Im Gegensatz zur bundesweiten Wahl ist das Datum für die Neuwahl des Thüringer Landtags aber noch nicht offiziell.

Wie viele Stimmen braucht man, um den Landtag aufzulösen?

Um den Thüringer Landtag aufzulösen, benötigt man bei der Abstimmung im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Damit sind 60 der 90 Abgeordneten-Stimmen erforderlich. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung hat jedoch nur 42 Stimmen und ist somit auf Unterstützung angewiesen. Allerdings gibt es schon lange Streit um die fehlenden 18 Stimmen, die zur Auflösung des Landtags benötigt werden.

Warum gibt es Streit um die fehlenden Stimmen?

Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung hatte sich mit der CDU darauf verständigt, gemeinsam für die Auflösung des Landtags zu stimmen und damit den Weg für Neuwahlen freizumachen. Mit den 42 Stimmen von Rot-Rot-Grün und 21 Stimmen der Christdemokraten wäre die Zwei-Drittel-Mehrheit von 60 Stimmen gesichert gewesen. Vier CDU-Abgeordnete lehnen Neuwahlen aber plötzlich kategorisch ab, wodurch man nur noch 59 von 60 Stimmen sicher hat – und damit abhängig wird von anderen Parteien. Zwar hat die FDP-Abgeordnete Ute Bergner, die kurz vor dem Parteiaustritt steht, nun ihr Ja angekündigt, doch jetzt wächst bei den Linken der Widerstand gegen eine gemeinsame Abstimmung.

Warum wird überhaupt schon wieder gewählt?

Bei der letzten Landtagswahl 2019 gab es keine Mehrheit für das zuvor bestehende Regierungsbündnis aus Linke, SPD und Grüne. Deshalb wollte sich Bodo Ramelow als Ministerpräsident einer Minderheitsregierung wählen lassen. Bei der Wahl kam es dann zum Eklat, der Thüringen in eine Regierungskrise stürzte: Mit den Stimmen von FDP, AfD und CDU wurde Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt und setze sich damit gegen Bodo Ramelow durch. Zwar trat Kemmerich drei Tage später wieder zurück und Ramelow wurde im März 2020 zum neuen Ministerpräsidenten gewählt, doch der sogenannte Stabilitätspakt, bestehend aus Linke, SPD, Grüne und CDU, einigte sich darauf, den Landtag wieder aufzulösen und und Neuwahlen herbeizuführen.

Würde die Landtagswahl als reine Briefwahl stattfinden?

In den Reihen von Rot-Rot-Grün gab es lange Zeit die Idee, die nächste Landtagswahl wegen der Corona-Pandemie als reine Briefwahl abzuhalten. Im neuen Gesetzesentwurf für die Landtagswahl ist dieses Vorhaben nun allerdings nicht mehr vorhanden. Das liegt wohl an an der Kritik und den verfassungsrechtlichen Bedenken von Fachleuten. Das neue Gesetz sieht vor allem für kleinere Parteien Erleichterungen vor.

Welche Ergebnisse erzielten die Parteien bei der Landtagswahl 2019 in Thüringen?

Bei der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 erhielt die Linke mit 31% den größten Anteil der abgegebenen Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD, die ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2014 mehr als verdoppeln konnte. Knapp dahinter landete die CDU, die mit Abstand die größten Verluste zu verzeichnen hatte. Auch die SPD verlor deutlich und holte damit das erste Mal seit der Wiedervereinigung unter 10% der Stimmen in Thüringen. Die Grünen büßten ebenfalls Stimmen ein und landeten damit knapp vor der FDP, die nach fünf Jahren Abstinenz wieder in den Thüringer Landtag einzog.

