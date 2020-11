Die Regierung muss sagen, was sie nach dem Lockdown plant

Dieser November wird hart für Deutschland. Ausgerechnet in der dunklen Jahreszeit wird das öffentliche Leben wieder heruntergefahren, müssen wir auf Treffen mit Freunden und Verwandten verzichten. Dabei hatten wir uns kaum vom Schock erholt, wie Corona unser Leben seit März auf den Kopf gestellt hat. Umso irritierender, wenn manche die jetzigen Corona-Einschränkungen als „Lockdown light“ bezeichnen.

Zwar ist es richtig, dass in manchem Nachbarland wie Frankreich, wo die Bürger nur noch mit schriftlicher Bescheinigung ihre Wohnungen verlassen dürfen, die Auflagen noch strenger sind. Aber für Musiker und Schauspieler, die seit Wochen um jedes Engagement bangen müssen, oder für Gastwirte, die mit großem Aufwand ihre Restaurants „coronasicher“ gemacht haben, ist das erneute „Berufsverbot“ im November ein schwerer Schlag.

Zwei Dinge sind notwendig: Hoffnung und Klarheit

Da hilft auch die Ankündigung der Bundesregierung, den von der Schließung betroffenen Firmen 75 Prozent des Umsatzes im November zu erstatten, wenig. Für viele Betroffene ändert dies nichts an der existenziellen Bedrohung. Kein Wunder, dass einige Gastwirte Klagen angekündigt haben oder – wie der legendäre Hauptstadttreff „Ständige Vertretung“ in Berlin – in ihrer ohnmächtigen Wut Politikern mit Hausverbot drohen.

Politik-Korrespondentin Miriam Hollstein. Foto: David Hollstein

Die Menschen sind erschöpft. Noch überwiegt in der Bevölkerung die Einsicht, dass angesichts rasant steigender Infektionszahlen dieser zweite Lockdown unumgänglich war. Die meisten Deutschen werden das tun, was sie auch schon den ganzen Sommer getan haben: Maske tragen, Abstand halten, nicht verreisen und sich bei jedem Treffen überlegen, ob es wirklich sein muss. Sie werden vernünftig sein, auch wenn es für sie mit vielen persönlichen Opfern verbunden ist, kleineren und größeren.

Aber um das durchzuhalten, sind zwei Dinge notwendig: Hoffnung und Klarheit. Hoffnung, dass dieser Zustand endlich ist. Klarheit darüber, was passiert, wenn Ende November die Infektionszahlen immer noch (zu) hoch sind.

Niemand weiß, wo wir im Dezember stehen

Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, lautet ein Bonmot, das dem Komiker Karl Valentin zugeschrieben wird. In Zeiten einer Pandemie gilt das mehr denn je.

Wer hätte es vor einem Jahr für möglich gehalten, dass wir nur noch mit Masken einkaufen gehen würden. Wer hätte gedacht, dass die Fahrt in den gemütlichen Deutschlandurlaub plötzlich als Gesundheitsrisiko gilt.

Angela Merkel ist Naturwissenschaftlerin, keine Wahrsagerin. Auch wenn sie den starken Anstieg der Infektionszahlen bereits Ende September prognostizierte (dabei allerdings beim Tempo viel zu optimistisch war), wissen weder sie noch die Topvirologen, wo wir im Dezember stehen.

Parlamente dürfen nicht zu Abnickervereinen degradiert werden

Dennoch muss die Regierung jetzt sagen, welche Pläne sie für die Nach-Lockdown-Zeit hat. In welchen Szenarien sie denkt. Müssen wir uns darauf einstellen, dass es möglicherweise noch weitere kleinere „Wellenbrecher“ geben wird, wenn sich das Virus nicht zurückdrängen lässt?

Oder dass es zu noch schärferen Maßnahmen kommen kann? Sind Schulschließungen denkbar – und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Dringend muss auch darüber gesprochen werden, was die Einschränkung der Grundrechte mittelfristig bedeutet. Auch die Parlamente müssen wieder sehr viel stärker in Entscheidungen eingebunden werden als dies in den vergangenen Monaten der Fall war.

Es darf nicht sein, dass sie zu Abnickvereinen degradiert werden. Sonst geht das bereits angeschlagene Vertrauen vieler Bürger ganz verloren. Dann wird die Regierung keine Strategie mehr erfolgreich umsetzen können. Das wäre verheerend.

