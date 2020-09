Gemeinsam mit Landtagspräsidentin Birgit Keller enthüllte Christian Carius am Donnerstag im Landtag in Erfurt sein Porträt – beobachtet vom Maler des Bildes Gerd Mackensen.

Die Rückkehr des Christian Carius in den Landtag

Der Mann, der an diesem sonnigen Donnerstag aufgehängt werden soll, sieht so aus, wie er gefühlt immer aussah. Grauer Anzug mit weißem Einstecktuch, Metallrahmenbrille unterm Seitenscheitel: So kennt man Christian Carius, den einstigen Parlamentsvorsteher, der zwei Jahrzehnte zum Inventar der Landespolitik gehörte, um dann, ganz plötzlich, zu verschwinden.