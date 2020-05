Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Schüler brauchen eine Happy Hour

Bei der nächsten Pisa-Studie will die OECD soziale Kompetenzen von Schülern stärker untersuchen, weil die Corona-Krise zeigt, dass diese Kompetenzen im Schulalltag eine wichtige Rolle spielen. Konkret geht es darum herauszufinden, wie sich die Beziehung zwischen Lehrern, Schülern und Schule durch die Krise verändert hat. Das ist wichtig, denn die meisten Schüler werden erst nach und nach begreifen, dass sie in den vergangenen Wochen gar keinen Schulalltag erlebt haben. Den jüngsten von ihnen muss behutsam abgewöhnt werden, ihre Lehrer Mama und Papa zu nennen. In den höheren Klassenstufen sollte mindestens eine Unterrichtsstunde am Tag Happy Hour sein, in der eine Klassenarbeit gleich für zwei Schüler abgegeben werden kann, denn im Heimunterricht haben viele das Spicken verlernt.

