„Die Verwaltung versagt“ – Frust innerhalb der Landesregierung wächst

Binnen 90 Minuten wurden am Dienstag in einem Schnelltest-Bus in Oberhof 81 Frauen und Männer getestet. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen will den Schnelltest-Bus vorzugsweise vor Supermärkten oder anderen hochfrequentierten Orten in den Vormittags- und Nachmittagsstunden vorfahren, um Bürgern spontan die Möglichkeit zu bieten, das Angebot eines kostenlosen Schnelltests wahrzunehmen.

Erfurt. Nicht nur in der Bevölkerung wächst der Frust über das Pandemiemanagement, auch innerhalb der Thüringer Landesregierung wir die Unzufriedenheit größer.

Eines muss man Benjamin Hoff lassen. Der linke Staatskanzleichef, nebenher noch Bundesrats-, Europa- und Kulturminister, traut sich nicht nur jeden zusätzlichen Posten zu, der gerade frei wird – sei es einst das Bildungsministerium oder aktuell das Ressort für Bau, Verkehr, Agrarpolitik und Forsten.

Corona-Blog: So ist der Stand bei Selbsttests in Supermärkten und Drogerien – Bald Entscheid zu Luca-App in Thüringen

Nein, er tritt statt des ursprünglich angekündigten Linke-Ministerpräsidenten und seinen Stellvertretern von SPD und Grünen vor die Presse, wenn außer der höchsten Corona-Infektionsrate Deutschlands wenig zu verkünden ist. Weder ist, wie in Rheinland-Pfalz, eine Teststrategie zu erkennen. Noch ist, wie in Mecklenburg-Vorpommern, ein Vertrag mit den Herstellern der „Luca“-App geschlossen, mit der Kontakte digital nachverfolgt werden könnten. Beides wiederum ist eine Voraussetzung dafür, dass Geschäfte und Gaststätten in absehbarer Zukunft öffnen können.

„Wir haben heute keinen Gesamtprozess abgeschlossen, sondern Zwischenstände bearbeitet“, sagte Hoff. Das Kabinett habe aber verabredet, dass alle 22 Gesundheitsämter – bisher sind es zwölf – mit der Software „Sormas“ ausgerüstet werden, an das sich unter anderem die „Luca“-App andocken kann.

Ansonsten konnte Hoff wieder nur vieles ankündigen. So soll die übernächste Corona-Verordnung ab 1. April auf dem längst beschlossenen, inzwischen mehrfach angepassten Stufenplan beruhen. Eine Modellklausel soll Erfurt und dem Landkreis Nordhausen probeweise ermöglichen, den Handel zu öffnen – aber eben nur, falls Massentests und digitale Kontaktenachverfolgung funktionieren. Und: Die Hausärzte könnten „ab April“ impfen.

Corona-Selbsttests in Thüringen: Der aktuelle Stand bei Supermärkten und Drogerie-Ketten

Es dauere eben, bis sich alle Beteiligten in Bund, Land, Kommunen und Behörden geeinigt hätten, sagte Hoff. „Wir sind ein sehr leistungsfähiges Land. Leider sind wir auch ein Land, dass nicht jeden Tag zaubern kann.“ Die Meldung aus Sachsen, wo nächste Woche die Hausärzte zumindest im Vogtland mit dem Impfen beginnen, war da dem Minister wohl noch nicht bekannt.

Dafür lobte Hoff seine Landesregierung. Thüringen gehöre unter den deutschen Ländern zur Spitzengruppe beim Impfen, sagte er, und dies seit Wochen.

Tatsächlich liegt Thüringen mit 6,8 Prozent erstgeimpfter Bevölkerung weiter über dem Bundesschnitt (6,4 Prozent). Doch von den rund 79.200 gelieferten Dosen Astrazeneca sind erst knapp 26.000 verimpft – wobei wiederum das Sozialministerium auf Nachfrage bekräftigte, dass „alle gelieferten und angekündigten Impfdosen mit Terminen untersetzt beziehungsweise verplant“ seien.

Trotzdem wirken nicht nur die Oppositionsparteien, sondern auch SPD und Grüne zunehmend sauer auf die Linke, welche neben der Regierungszentrale die Corona-Schlüsselministerien für Gesundheit und Bildung besetzt. Hier werden die meisten Verordnungen, Strategien und Maßnahmen ersonnen. Und hier können naturgemäß die meisten Fehler gemacht werden.

Ramelow: Entscheidung zum Einsatz der Luca-App in Thüringen kommt nächste Woche

Regierungskritik aus derRegierung

Innenminister Georg Maier versendete am Dienstag als SPD-Landeschef eine leicht aufgefrischte Pressemitteilung, die sich nur als harsche Kritik an der eigenen Regierung lesen ließ. Das Land müsse das „Impftempo deutlich erhöhen“, erklärt er, alle Schüler jede Woche testen, die „Digitalisierung der Gesundheitsämter“ voranbringen. Dass SPD-Finanzministerin Heike Taubert (SPD) seit Wochen beim Thema „Luca“ aus Kostengründen bremst, erwähnte Maier nicht.

Und auch die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund wollte etwas öffentlich mitteilen. „Wir müssen schneller werden“, sagte sie dieser Zeitung. „Es reicht nicht, sich nur am Gängelband des Bundes zu bewegen.“

Rheinland-Pfalz habe 472 Testzentren, für Thüringen sei noch nicht einmal eine genaue Zahl bekannt. „Wir müssen als Land Tests kaufen, Kapazitäten mit den Kommunen aufbauen und Tester schulen“, sagte sie; nur so könne etwa zu Ostern die Außengastronomie öffnen, sagte Siegesmund. „Wir bleiben bisher komplett unter unseren Möglichkeiten.“ Viel härter vermochte es selbst die Opposition nicht zu formulieren. Sie zerpflückte am Dienstag in der gemeinsamen Beratung von Sozial- und Bildungsausschuss im Landtag die neue Verordnung, die bislang nur die Öffnung von Buchläden, Kosmetikstudios und den Verkauf von Winterschuhen ab kommender Woche vorsieht.

Das sei kein Plan, „um Thüringen in Richtung Normalität zu führen“, sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt. „Wir werben für Einzelhandelsöffnungen mit Terminvergabe, die Öffnung der Baumärkte sowie die Möglichkeit für gemeinsamen Sport im Freien“, sagt er.

Ähnlich Thomas Kemmerich, der FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende: „Das ist eine reine Öffnungs-Fata-Morgana“, sagte er. Er halte es zum Beispiel für „Willkür“, dass Schuhgeschäfte Schuhe für Kinder verkaufen dürften, für Erwachsene aber nicht.

AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke äußerte sich da fast schon zurückhaltend. Er sprach von „Bevormundung“ und attestierte der Landesregierung „Mutlosigkeit und Orientierungslosigkeit“.

Der Frust im Kabinett wächst. Es handele sich nicht um Staats- oder Demokratieversagen, sagte ein Mitglied. Vielmehr stünden sich in den Behörden und Ministerialapparaten die Bedenkenträger gegenseitig im Weg herum. „Es ist die Verwaltung, die an dieser Krise versagt.“