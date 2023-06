Digitale Rentenübersicht ab Freitag online

Berlin Die Deutsche Rentenversicherung bietet eine neue Plattform an, auf der Bürger ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge einsehen können. Allerdings sind noch nicht alle Anbieter dabei.

Die geplante digitale Rentenübersicht geht nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung an diesem Freitag online. Auf der Plattform rentenuebersicht.de sollen Bürger künftig einen Gesamtüberblick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge erhalten und sich so über die im Alter zu erwartende Finanzsituation informieren können. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) in Berlin mit.

Das Portal solle dabei helfen, die zukünftige individuelle Situation im Rentenalter einschätzen zu können und möglichen Handlungsbedarf für den angestrebten Lebensstandard frühzeitig zu erkennen. Allerdings ist die Seite noch nicht vollständig. Die Rentenversicherung ist darauf angewiesen, dass sich die privaten Altersvorsorge-Anbieter auch beteiligen und ihre Daten zur Verfügung stellen. Im Laufe des Jahres würden weitere Anbieter folgen, hieß es.

Das Login soll über die Online-Funktion des Personalausweises mit der dazugehörigen „AusweisApp2“ auf dem Smartphone möglich sein. Imke Petersen, bei der DRV für das Projekt digitale Rentenübersicht zuständig, hatte im Mai bereits versichert, dass es auch weiterhin die jährliche schriftliche Renteninformation geben werde. Die digitale Übersicht sei ein zusätzliches Angebot.