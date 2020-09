Drei neue Bürgermeister im Kyffhäuserkreis gewählt

Eine Wahlurne wird zur Auszählung geöffnet. Am Sonntag wurde in drei Gemeinden im Kyffhäuserkreis gewählt.

Über drei Bürgermeisterämter und das eines Ortsteilbürgermeisters wurde am Sonntag in drei Gemeinden und einem Ortsteil im Kyffhäuserkreis abgestimmt. In Ringleben, Freienbessingen und Thüringenhausen wurden die Wahlen aus dem April nachgeholt, die wegen der Pandemie verschoben worden waren. In Etzleben wurde regulär gewählt.