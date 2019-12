Ehrenamtliche Beigeordnete in Erfurt gewählt

Mit Dietrich Hagemann (CDU) und Karola Stange (Linke) wurden in der Sitzung des Stadtrates am Mittwochabend die zwei ehrenamtlichen Beigeordneten der Stadt gewählt. Sie sind für die Themengebiete Ortsteile und Ehrenamt zuständig. Beide Kandidaten erhielten eine breite Zustimmung.

Mehrwertstadt fordert neue Themengewichtung

Steffen Präger (Mehrwertstadt) entfachte jedoch vorher eine Debatte, indem er die Ausrichtung der Themen auf Ortsteile und Ehrenamt als „vertane Chance“ bezeichnete. Er hätte sich ein Signal gewünscht, dass der neue Zuschnitt des Rates und die dahinter stehende neue politische Situation auch eine Entsprechung bei den ehrenamtlichen Beigeordneten finden werde. Nach, so Präger wörtlich, „Gutsherrenart“ würden die Posten vergeben. Statt der beiden Themen müssten Zukunftsfragen, Transparenz, oder auch Kinderarmut und Bürgerbeteiligung angegangen werden und – so sagte in Richtung Rathausspitze – die Arbeit auch personell untersetzt werden.

CDU-Fraktionschef verteidigt Amt für die Ortsteile

Der Mehrwertstadt-Abgeordnete erntete heftigen Widerspruch. CDU-Fraktionschef Michael Hose verwahrte sich gegen den Vorwurf des Postengeschachers. Er sah nachdenkenswerte Punkte. Aber auch die Situation, dass die beiden Gebiete Ortsteile und Ehrenamt wichtige Querschnittsaufgaben seien. Peter Stampf (FW), selbst langgedienter Ortsteilchef der Sulzer Siedlung, fügte an, dass die Arbeit des speziellen Beigeordneten sehr wohl viel gebracht habe.

Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) fand den Vorstoß, Zukunftsthemen stärker zu beachten, berechtigt. Die Debatte aber im Zuge der konkreten Wahl der beiden Kandidaten deplatziert.