Eichsfelder Kreishaushalt 2020 ist verabschiedet

Monatelang haben Karl Heinrich Wagener, Kämmerer des Landkreises Eichsfeld, und seine Mitarbeiter am Haushalt für das Jahr 2020 gefeilt. In zahlreichen Ausschüssen und Treffen haben sie das Zahlenwerk den Kreistagsmitgliedern erläutert und zur Abstimmung empfohlen. Mittwochabend stand der Etat auf der Tagesordnung.

Tradition ist es, dass die Fraktionen eine kurze Würdigung vortragen. So ergriff Thadäus König (CDU) als Fraktionschef das Wort. Die gute Haushaltsführung der vergangenen Jahrzehnte habe das Eichsfeld zu einem Vorzeigelandkreis in Thüringen gemacht. König zitierte Aristoteles: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Genauso verhalte es sich mit diesem und auch künftigen Haushaltsplänen. Die Kassen würden knapper, trotzdem seien im Entwurf die großen Zukunftsrichtungen enthalten: die Veränderung der Verwaltung, medienbruchfreie Akten, eine zentrale Vergabestelle, eine engere kommunale Gemeinschaft, der Digitalpakt Schule, eine Informations-App, aber auch Investitionen in die Infrastruktur des Kreises, in Straßen, Schulen, den Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von fast 10 Millionen Euro. Dazu komme die wertstabile Erhaltung der Vermögenswerte. „Es war ein Kraftakt“, richtete er sein Lob an die Kämmerei. Seine Fraktion werde dem Haushalt zustimmen.

Funke fordert Entlassung des Klinik-Geschäftsführers

Heinz Funke von der Fraktion Linke/Grüne/SPD hatte am Zahlenwerk an sich auch nichts zu kritteln. „Ja, ich kann das alles unterstreichen. Der Landkreis steht gut da. Das liegt auch an der guten Haushaltsführung, nicht nur an den guten Bedingungen.“ Aber, so mahnte Funke, es mangele oft an der Einbeziehung und der Beteiligung der Bürger. Gut sei, dass die Schulsozialarbeit ausgeweitet werde, aber auch dort gebe es einen Mangel an Räumen. Er begrüße auch die Wiederaufnahme der Schulnetzplanung und die Weiterentwicklung eines Klimaschutzkonzeptes.

Allerdings gebe es einen schwerwiegenden Grund, warum seine Fraktion dem Haushalt nicht zustimme. „Wir werden uns enthalten“, kündigte Funke an. Ein ganz großes finanzielles Risiko für den Kreis sehe er im Niedergang des Eichsfeld-Klinikums, das seiner Meinung nach auf eine Insolvenz zu galoppiere. Immerhin sei ein Drittel des Klinikums kreiseigenes Vermögen. Wann immer man das Thema angesprochen habe, habe der Aufsichtsrat eine Wagenburg errichtet. Der erste Beigeordnete Gerald Schneider versuchte, Funke zu stoppen, da das gesamte Thema in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung gehöre. Das ließ Funke nicht gelten, sprach weiter von einer Personalfluktuation in noch nie gesehenem Maße. Erneut forderte er am Mikrofon die Entlassung des Klinik-Geschäftsführers. „Wir sehen dringenden Handlungsbedarf“, sagte Funke und setzte sich.

Freie Wähler wünschen schlüssigere Vorinformation

Peter Krippendorf (Freie Wähler) kündigte die Zustimmung seiner Fraktion zum Haushalt an, fragte aber, ob es nicht möglich sei, das 700 Seiten umfassende Werk etwas abzuspecken und in eine verständlichere Form zu bringen. Er mahnte an, in Sachen Kreisumlage – die auf 37,5 Prozentpunkte gesenkt wurde – weiterhin die Gemeinden anzuhören, obwohl der Landkreis nach neuer Rechtslage das nicht muss. Denn trotz niedrigerer Kreisumlage müssten die Gemeinden wegen der geringen Schlüsselzuweisungen vom Land mehr an den Kreis abführen, als es deren eigener Haushaltslagen gut tue. „Bei manchen steht da schon ein Minus“, betonte er. Thomas Spielmann, ebenfalls von der Fraktion der Freien Wähler, bat darum, das nächste Mal bitte den Vorbericht, der ja zum Haushalt gehöre, gleich mit der Einbringung durch den Landrat zur Verfügung zu stellen und nicht erst drei Tage vor dem Beschluss.

Bei den angekündigten acht Enthaltungen wurde der Etat schließlich einstimmig angenommen. Vorrangig soll im kommenden Jahr in Straßen investiert werden, an Nummer zwei stehen die Schulen – unter anderem gibt es eine Generalsanierung der Grundschule Theodor Storm in Heiligenstadt – und an dritter Stelle der Brand- und Katastrophenschutz im Kreis.