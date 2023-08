Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk: Sie gewinnen an Popularität (Symbolfoto).

Ein Fünftel des Stromverbrauchs in Thüringen aus Sonnenenergie - Das liegt auch an Balkonkraftwerken

Erfurt. In Thüringen gibt es einen Boom bei neuen Solaranlagen. Für den hohen Zuwachs hätten auch die sogenannten Balkonkraftwerke gesorgt.

Die Installation von Solaranlagen in Thüringen boomt weiter. Am Freitag sei die Marke von 60.000 Anlagen im Freistaat erreicht worden, die klimafreundlichen Strom aus dem Sonnenlicht erzeugten, teilte das Umweltministerium mit. Zu Jahresbeginn lag die Zahl der Photovoltaikanlagen bei rund 46.000. Für den hohen Zuwachs in diesem Jahr sorgten auch sogenannte Balkonkraftwerke - allein im ersten Halbjahr kamen laut Landesenergieagentur Thega fast 3000 hinzu.

Damit wird jetzt etwa ein Fünftel des Stromverbrauchs im Freistaat aus Sonnenenergie gewonnen. Die meisten Solaranlagen stehen nach früheren Angaben im Wartburgkreis und im Kreis Gotha, die wenigsten im Kreis Sonneberg.

Die Gründe für den Solarboom sind unter anderem, dass sich viele Thüringer von den Energiepreisen unabhängiger machen wollen, aber auch gesetzliche Erleichterungen und Steuervergünstigungen.