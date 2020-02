Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Hauch von Weimar?

Die spektakuläre Wahl des Freidemokraten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen der AfD hat für teils heftige Reaktionen gesorgt. Von einem „Dammbruch“ ist die Rede, mit dem die „Faschisten“ an der Macht beteiligt würden. Das sei in Thüringen besonders dramatisch, weil es hier schon einmal in den 1920er-Jahren eine ähnliche Entwicklung gegeben habe. Damals hätten die Bürgerlichen den Nazis den Weg zur Macht geebnet. Selbst FDP-Parteifreunde wie der ehemalige Bundesminister Gerhart Baum sehen einen „Hauch von Weimar über der Republik“.

Aber kann man die heutige Situation wirklich mit der der Weimarer Republik vergleichen? Der 1920, vor genau 100 Jahren, in der alten Kleinstaatenwelt Thüringen gegründete Freistaat zeichnete sich durch eine starke gesellschaftliche Polarisierung und tiefe Spaltung des Landtags in ein linkes und rechtes Lager aus. Bürgerkrieg und politischer Radikalismus, gipfelnd im blutigen Kapp-Putsch 1920, hatten tiefe Gräben aufgeworfen.

Thüringen als „Mustergau“ der NS-Bewegung

Dies machte der NSDAP Adolf Hitlers den rasanten Aufstieg vom Mehrheitsbeschaffer der Bürgerlichen 1924 über deren Regierungskoalitionär 1930 bis hin zur „vorgezogenen Machtergreifung“ in Thüringen mit der Regierung unter Gauleiter Fritz Sauckel 1932 möglich. Sauckel gelang es, Thüringen regelrecht zum „Mustergau“ der NS-Bewegung zu stilisieren.

Die Wahlen zum Landtag 1924 hatten, ähnlich wie heute, keine klare Mehrheit erbracht. 35 Abgeordnete des bürgerlich-konservativen Thüringer Ordnungsbundes standen 30 Abgeordneten von SPD und KPD bei 72 Mandaten gegenüber. Dies brachte die sieben Nationalsozialisten um den Antisemiten Artur Dinter in eine Schlüsselposition.

Da erstmals Rechtsradikale in ein Landesparlament eingezogen waren, wurden die Vorgänge von reichsweiter Aufmerksamkeit begleitet. Die Nationalsozialisten schlugen aus den Stimmen für die Wahl der Regierung unter dem Liberalen Richard Leutheußer massiv Kapital. Nicht zuletzt fiel ihnen der liberale Regierungskandidat Eduard Rosenthal wegen seiner jüdischen Herkunft zum Opfer – und mit ihm der Schöpfer der ersten Landesverfassung von 1921.

1929: NSDAP strebt Regierungsbeteiligung an

Nach der Landtagswahl Ende 1929 waren die 23 bürgerlichen Abgeordneten gegenüber den 24 Vertretern der linken Arbeiterparteien erneut auf die NSDAP angewiesen. Deren sechsköpfige Fraktion gab sich allerdings nicht mehr mit einer Tolerierung zufrieden, sondern strebte jetzt eine Regierungsbeteiligung an.

Hitler reiste zu Verhandlungen in die damalige Landeshauptstadt Weimar. Dort setzte er die Berufung des verurteilten Hitler-Putsch-Teilnehmers Wilhelm Frick zum Innen- und Volksbildungsminister durch. In Thüringen gelangte so 1930 erstmals ein Nationalsozialist auf den Ministersessel eines deutschen Landes. Der spätere Reichsinnenminister nutzte die beiden föderalen Schlüsselressorts zum spektakulären „Probelauf für die Machtergreifung“, auf dessen Erfahrungen er 1933 zurückgreifen konnte.

Historische Vergleiche zur heutigen Situation hinken

Unter dem Strich ist also festzuhalten, dass Thüringen in der Weimarer Republik eine besondere Rolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus spielte. Die historischen Vergleiche zur heutigen Situation hinken aber. Weder will ein Thomas Kemmerich der Rechten wie 1924 Einfluss auf Personalfragen und Landespolitik einräumen, noch gar eine Regierungsbeteiligung wie 1930.

Dr. Steffen Raßloff ist Landeshistoriker und Autor der „Geschichte Thüringens“.