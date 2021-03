Bürgerbeauftragter im Einsatz: Ein Parkplatz für die behinderte Tochter

Erfurt. Weitaus öfter als in der Vergangenheit konnte Thüringens Bürgerbeauftragter die Anliegen der Bürger innerhalb der ersten zehn Tage bereits klären. 2020 waren es fast 800.

Eine Erfurterin mit einer schwer körperlich und geistig behinderten Tochter fragte bei der Stadt nach, ob in der Nähe ihrer Wohnung ein Behindertenstellplatz eingerichtet werden könne. Die Verwaltung lehnte mit der Begründung ab, dass dies nur für so genannte Selbstfahrer infrage komme. Die Frau wandte sich daraufhin an den Behindertenbeauftragten des Freistaats, wurde von dort an den kommunalen Beauftragten verwiesen und erhielt abermals eine Absage mit gleichlautender Begründung und dem Hinweis, sie könne ihre Tochter ja im Rollstuhl vor dem Haus absetzen und im Wohngebiet einen Parkplatz suchen.

Bürgerbeauftragter: Corona verstärkt Spaltung der Gesellschaft

Doch die Dame gab sich nicht geschlagen und suchte nun Rat beim Bürgerbeauftragten des Freistaats, Kurt Herzberg. Dort ergab die rechtliche Recherche, dass Sinn und Zweck eines personengebundenen Parkplatzes ein Nachteilsausgleich sei und nur geprüft werden müsse, ob ein Parksonderrecht erforderlich ist, nicht jedoch, ob der schwerstbehinderte Mensch selbst das Auto fährt. Der Bürgerbeauftragte lud die Beteiligten zu einem Ortstermin ein, um die Parksituation im Wohngebiet sowie die speziellen Anforderungen für das Fahrzeug mit Laderampe zu veranschaulichen. „Im Ergebnis dessen wurde innerhalb von zwei Wochen ein entsprechender personenbezogener Behindertenparkplatz eingerichtet, der für die Bürgerin eine enorme Erleichterung bedeutet“, freut sich Herzberg.

Es ist eines von vielen Beispielen, die sich hinter den insgesamt 779 Anliegen verbirgt, die der Tätigkeitsbericht 2020 des Bürgerbeauftragten ausweist. Weitaus öfter als in der Vergangenheit konnte der Bürgerbeauftragte die Anliegen innerhalb der ersten zehn Tage bereits klären. Im Berichtszeitraum seien es aktuell 39 Prozent gewesen, berichtet Herzberg, davor habe der Wert bei etwa 26 Prozent gelegen.

Anliegen konnten häufiger innerhalb der ersten zehn Tage geklärt werden

Dass seine sieben Mitarbeiter starke Behörde 90 neue Fälle weniger auf dem Tisch hatte als im Jahr zuvor, lag nicht zuletzt an Corona. Durch die Pandemie fielen 16 reguläre Sprechtage aus, die nicht komplett durch virtuelle Alternativen oder Anrufe ausgeglichen werden konnten. Hinzukomme, dass sich angesichts der Pandemie und die damit einhergehenden Schwierigkeiten möglicherweise das eine oder andere Problem mit der Verwaltung relativiert habe, meint der Beauftragte.

Mit etwa einem Drittel macht der Sozialbereich weiter den Löwenanteil von Herzbergs Arbeit aus. Auskünfte zu Hartz IV nehmen ab, dafür steigen die Probleme mit Krankenkassen. Auch der inzwischen wegen eines Formfehlers nichtige Bußgeldkatalog zur Straßenverkehrsordnung führte zu einer Reihe von Nachfragen. Die schriftlichen Anfragen erreichten den Beauftragten überwiegend per Mail (knapp 50 Prozent), die mündlichen waren zu zwei Dritteln telefonisch. 803 Anliegen konnten im vergangenen Jahr abgeschlossen werden.

Frust über die Verwaltung

Auch einem Berufskraftfahrer aus Isseroda (Weimarer Land) konnte Herzberg helfen. Der Mann musste für die alle fünf Jahre notwendige Verlängerung des Führerscheins verschiedene Nachweise einreichen. Da der Zugang zu Ärzten während der ersten Corona-Pandemiewelle erschwert war, hatte das Europäische Parlament eine pauschale Verlängerung der zwischen dem 1. Februar 2020 und 31. August 2020 ablaufenden Führerscheine um sieben Monate beschlossen. Einzig das Landratsamt im Weimarer Land forderte von den Betroffenen entgegen dieser Richtlinie die Vorlage der ärztlichen Tauglichkeitsbescheinigung sowie das persönliche Erscheinen auf der Zulassungsstelle. Durch Austausch des Bürgerbeauftragten unter anderem mit dem zuständigen Infrastrukturministerium konnte Abhilfe geschaffen werden. „Innerhalb von nur 36 Stunden war der Fall im Sinne des Bürgers gelöst“, so Herzberg.

Der Frust über die Verwaltung habe oft einen einfachen Grund. „Die Leute fühlen sich nicht verstanden, nicht weil irgendeine Formulierung falsch ist, sondern weil sie merken, meine Wirklichkeit fließt nicht in die Entscheidung ein“, sagt er.