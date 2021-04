Ein Tabu erodiert

Martin Debes über Gewalt und deren Ursachen.

Die AfD im Landtag versendete am Dienstag eine Mitteilung. Darin mutmaßte der Abgeordnete Stefan Möller, dass die Landesregierung hinter den Ermittlungen gegen den Weimarer Amtsrichter stecke, der die Maskenpflicht für zwei Schüler aufgehoben hatte. „Die Repressionsmaßnahmen gegen den Richter sind ohne politischen Druck kaum vorstellbar“, erklärte er. Irgendein Indiz für seine These präsentierte er nicht.

Nun ist Möller nicht nur Co-AfD-Landeschef von Björn Höcke. Er ist auch Rechtsanwalt. Er weiß also, dass den Durchsuchungsbeschluss gegen den Richter ein Richter unterzeichnet haben muss. Sein unbelegter Vorwurf der „Missachtung der richterlichen Unabhängigkeit“ fällt somit auf ihn selbst zurück.

Keine Mitteilung kam von der AfD dafür zur jüngsten, sehr gut belegten Attacke auf einen Migranten in Erfurt. So schnell die Partei jede Tat verurteilt, die tatsächlich oder vorgeblich von Ausländern verübt wurde: So schweigsam ist sie, wenn es gegen Geflüchtete geht.

Dabei darf Möller unterstellt werden, dass er es nicht gut findet, wenn ein Deutscher einem Syrer auf schändlichste Weise beleidigt und mehrfach gegen den Kopf tritt. Es passt nur nicht ins Schema. Deshalb äußerte sich die Fraktion übrigens auch nicht dazu, dass selbst ernannte Querdenker in Schmalkalden Polizisten verletzten.

Natürlich, die Reflexe lassen sich teils auch umgekehrt beobachten. Die linke Empörung über den Brandanschlag auf ein Haus von Rechtsextremen war nicht wirklich messbar. Und nein, das ist keine Gleichsetzung von irgendwas, sondern eine einfache Beobachtung.

Es ist etwas ins Rutschen geraten in diesem Land, getrieben durch die Pandemie, beschleunigt durch das Internet. Das Tabu Gewalt erodiert. Dagegen helfen nur Aufklärung, Prävention – und alle verfügbaren Mittel des wehrhaften Rechtsstaats.