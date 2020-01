Marco Funke sitzt sowohl im Ortschaftsrat von Ilfeld als auch im Gemeinderat von Harztor. Beides will er aufgeben.

Harztor. Marco Funke (FDP) bleibt den Sitzungen des Gemeinderates in Harztor unentschuldigt fern. Er will nun zurücktreten.

Einem Gemeinderatsmitglied aus Ilfeld droht Ordnungsgeld

Wenn der Gemeinderat von Harztor tagt, dann bleibt seit geraumer Zeit ein Platz leer: der von Marco Funke (FDP). Seine permanente Abwesenheit haben einige Mitglieder des Gremiums nun in der jüngsten Sitzung zum Anlass genommen, um beim Landgemeindebürgermeister nachzuhaken, was dagegen unternommen wird. „Wir haben ihn schon mehrfach versucht zu erreichen. Er reagiert aber überhaupt nicht“, sagte Stephan Klante (CDU). Marco Funke fehle demnach unentschuldigt. „Wir werden prüfen, wie es jetzt weitergeht“, kündigte er an. Zunächst soll das Thema im nächsten Finanzausschuss diskutiert und darüber beraten werden, ob ein Ordnungsgeld verhängt werde.

Den Rahmen dafür legt die Thüringer Kommunalordnung fest, wie von Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes, zu erfahren ist. Unter dem Paragrafen 37 Teilnahmepflicht heißt es unter anderem: „Die Gemeinderatsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen des Gemeinderats teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen.“ Wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen. So legt die Kommunalordnung weiter fest, dass gegen Gemeinderatsmitglieder, die sich dieser Verpflichtung ohne genügende Entschuldigung entziehen, im Einzelfall „der Gemeinderat ein Ordnungsgeld bis zu 500 Euro verhängen kann.“ Auf Nachfrage dieser Zeitung bei Marco Funke, warum er den Sitzungen fernbliebe, antwortete er: „Leider muss ich das Mandat für den Ortschaftsrat Ilfeld sowie für den Gemeinderat Harztor niederlegen, da es mir derzeit gesundheitlich nicht möglich ist, an den Sitzungen regelmäßig teilzunehmen.“ Weiterhin deutete er an, dass die Gemeinde darüber schon in Kenntnis gesetzt wurde. „Der Gemeinde Harztor liegt mein Rücktritt bereits vor“, erklärte Marco Funke.