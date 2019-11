Ellrich plant kleines Baugebiet

Die Mitglieder des Ellricher Stadtrates stimmten auf ihrer Sitzung am Montag der Aufstellung einer Ergänzungssatzung für die Straßen Morgenröte/Wolfsgraben zu. Auf fünf Flurstücken sollen dort Einfamilienhäuser entstehen. „Die dortigen Flächen mit etwa 1200 Quadratmetern liegen im Außenbereich am östlichen Rand der Kernstadt und werden mit dem Beschluss in die bebaute Ortslage einbezogen“, erläutert Fachbereichsleiter Ronald Kuß. Er hofft, dass bis Mitte des kommenden Jahres Baurecht hergestellt ist, damit sich dort junge Familien ansiedeln können.