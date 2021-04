Eltern in Bad Sulza erhalten ein Ventil für ihren Frust

Eltern haben am Spielplatz in der Ludwig-Wiegand-Straße eine Dauerproteststätte in Bad Sulza genehmigt bekommen.

Bad Sulza. Altes Geländer vor Spielplatz in Bad Sulza wird genehmigte Dauerproteststätte für Eltern.

„Wir Kinder sind die Verlierer der Pandemie“ heißt es seit Donnerstagnachmittag an ganz prominenter Stelle in Bad Sulza – mit der auffordernden Ergänzung: „vergesst uns nicht!“. Ein große bunte Hinweistafel mit der entsprechenden Botschaft, umgeben von Herzen und bunten Klecksen hängt an dem Geländer vor dem Spielplatz, direkt an in der Ludwig-Wiegand-Straße.

„Wir wollen keinen Schuldigen suchen – wie das andere vor Kurzem am Landratsamt gemacht haben. Wir wollen, dass Eltern hier ihren Frust ausdrücken können“, erklärt der Bad Sulzaer Vater Ronny Müller. Am Donnerstag startete mit dem Anbringen des Hinweisschildes die Aktion, bei der das alte Geländer vor dem Spielplatz zu einer mehrere Meter langen Dauerproteststätte geworden ist.

Abgrenzung vonder Holocaust-Symbolik

Direkt an der Ortsdurchfahrt von Bad Sulza waren am Donnerstag bereits ein gutes Dutzend Kinderschuhe aufgehangen worden. Basteleien waren neben Kinderbildern ebenso angebracht worden. Da das Geländer ohnehin abgerissen werden soll, dürfen dafür auch Reißzwecken genutzt werden.

„Wir sind unpolitisch“, beschreibt Ronny Müller den losen Verbund und das Anliegen der Eltern, für die er spricht. Man stehe in keinem Zusammenhang zu den Gelbwesten, ihren Autokorsos oder der Kinderschuhdemo vor dem Landratsamt in Apolda.

Mit Bildern, die in der jüdischen Gemeinde als Erinnerung an Kinderschuhe aus Konzentrationslagern aufgefasst werden, wolle man sich nicht gemein machen. Das sei nicht nur niveaulos, jene Teilnehmer demonstrierten ohnehin gegen den falschen Adressaten, so Ronny Müller weiter.

Politische Parolen werden nicht geduldet

„Bei uns ist das einfach leiser Protest und das beruhigt viele Eltern“, so der Vater zweier Kinder. Er habe im Vorfeld mit Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) verhandelt. Zusammen hätten sich beide auf das Spielplatzgeländer geeinigt. Parolen von politischen Rändern wollten die Eltern vom Geländer entfernen, heißt es. Auch wenn viele Eltern eingeladen worden sind, sich an der Aktion zu beteiligen, war derartiges Material zum Start nicht aufgetaucht.

Eine die sich daran beteiligt hat, ist die Bad Sulzaerin Marlen Lauscher. „Ich finde das sehr gut, dass Bürgermeister Schütze das zulässt. Die Aktion ist ein Zeichen für die Rechte der Kinder.“ Für das Geländer habe sie eine blaue Blume gebastelt und ebenfalls ein Paar Kinderschuhe aufgehangen.

Ortschaftsbürgermeister begrüßt friedlichen Protest

Auch wenn er von der Verwaltung in die Planung nicht eingebunden worden sei, steht auch auch Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich (parteilos) hinter der Idee, dass die Eltern trotz Versammlungsverboten nun ein Ventil für ihren Frust hätten. „Ich finde es gut, dass Menschen sich zusammentun und sich gemeinsam artikulieren“, so der Kommunalpolitiker.

In den Sozialen Medien war das Vorhaben überwiegend positiv aufgenommen worden. Ronny Müller sprach dort direkt die Eltern an, den Zaun gemeinsam zu schmücken. So schreibt eine Nutzerin: „Ich finde die Idee toll“. Sie merkte an, dass Dirk Schütze Mut beweise und das Ergebnis nicht wortlos wegräumen werde. Ronny Müller freute sich über das Feedback und auch auf die weitere Beteiligung, aber betonte auch hier, dass Beiträge Niveau haben sollten.