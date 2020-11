Seit Juni beschäftigt der Wunsch eines Weimarer Architekturbüros den Stadtrat, das Hauptgebäude auf dem ehemaligen EOW-Gelände zu übernehmen und als Firmensitz zu sanieren. Die Firma will im Gegenzug die Stadt beim Abriss anderer Bestandsgebäude und bei der Renaturierung auf dem Gelände unterstützen.

Darüber ist ein heftiger Streit entbrannt, der nach einer öffentlichen Begehung im August eigentlich in geordnete Bahnen geführt werden sollte.

Inzwischen entflammt der Streit erneut in der Öffentlichkeit. Die Bündnis-Grünen haben eine Internetseite erstellt. Die Stadtratsfraktionen von CDU und Weimarwerk haben einseitige Inhalte darauf kritisiert. Zuletzt veröffentlichten Mitglieder des Naturschutzbeirates einen Brief an den Oberbürgermeister, der das Ansinnen auf dem EOW-Gelände kritisiert: Es laufe den bisherigen Zielen (Klima, Hochwasser, Naturschutz, kulturelles Erbe) vollkommen zuwider.

Die geplante Nachnutzung durch Umbauten führe „anstelle einer Aufwertung des Gebietes durch Renaturierung und Biotopverbund zu einer extremen ökologischen Entwertung“. Durch den laufenden Arbeitsbetrieb (Verkehr durch Mitarbeiter, Kunden, Besucher) sei eine gravierende Störung jeglicher dort lebender Tierarten (z. B. Amphibien, Säugetieren und wirbellose Tiere) unvermeidlich. Das reiche von Beunruhigungen im Fortpflanzungs- und Nahrungsrevier bis zu einem wesentlich erhöhten Risiko von Straßenopfern.

Die Beiratsmitglieder nehmen an, „dass der Flächenverbrauch während und nach dem geplanten Umbau des Gebäudes nur ein erster Schritt ist, dem weitere Nutzungen (als Bauland, Parkplätze usw.) folgen“ würden. Sollte in der Mitte des EOW-Geländes ein großes Gebäude stehen bleiben, sehe man die in den vergangenen 30 Jahren realisierten Ausgleichsmaßnahmen „vollkommen entwertet“. An den OB appellierten die Absender, die bisherigen Pläne zur vollständigen Renaturierung des ehemaligen EOW-Geländes weiterzuverfolgen. Das sei in vollem Umfang nur möglich, wenn das Grundstück städtisches Eigentum bleibt.

Die Fraktionen von CDU und Weimarwerk hatten allerdings erst in der vergangenen Woche erklärt: Sie halten am Ziel der Renaturierung des EOW-Geländes fest. Könnte die „Alte Villa“ einer Nachnutzung zugeführt werden, dann würde der „Investor“ als Gegenleistung Abrissmaßnahmen auf dem Gelände durchführen, die sich die Stadt in absehbarer Zeit kaum leisten ­könne.

Auch bei den Grünen finde man kein Wort davon, „wie die Renaturierung und die Schaffung von Retentionsraum (Überflutungsflächen bei Hochwasser, d. R.) sonst realisiert werden sollte“.