Erfurter Politiker fordern: Bundesprogramm Sprachkitas soll nicht enden

Erfurt. Die Petition „Sprach-Kitas retten“ verfolgt das Ziel, mindestens 50.000 Unterschriften zu sammeln. Das sind die Hintergründe.

Der Jugendhilfeausschuss hat seinen Vorsitzenden Daniel Mroß (SPD) per Beschluss gebeten, die Petition „Sprach-Kitas retten“ stellvertretend für die Mitglieder der Jugendhilfe von Erfurt zu unterzeichnen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass erfolgreiche Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ nicht zu verlängern.

Das Programm zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in der Kindertagesbetreuung wurde 2011 unter der unionsgeführten Bundesregierung eingeführt. Das Programm, meinen Experten, sei ein Erfolg ist und sowohl für die Kinder als auch die geförderten Einrichtungen ein Gewinn. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, FDP und Grüne festgelegt, dass das Programm weiterentwickelt und verstetigt werden soll.

„Auch mit Blick auf die Aufnahme der zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine ist es für mich absolut unverständlich, dass das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Bundesprogramm auslaufen lassen möchte“, sagt Erfurts Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann (CDU).

In Erfurt nehmen aktuell 22 Kindertagesstätten am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ teil, beispielsweise die Integrative Kindertagesstätte „Kinderland“, die Kita „Rabennest“ und die Schwemmbacher Spatzen. „Die Stadtverwaltung schätzt das Programm aufgrund seines hohen Praxisbezugs und seiner inhaltlichen Schwerpunkte als sehr erfolgreich ein, sagt Daniel Mroß. „Wir betreuen in Erfurt mehr als 10.000 Kinder in über 100 Kindertageseinrichtungen. Gerade einmal ein Fünftel der Einrichtungen nutzen aktuell das Angebot der Sprach-Kitas. Wir haben in unserer Stadt noch viel Potenzial, um das Angebot auszubauen.“ Eine bedeutende Rolle nehmen dabei die bereits arbeitenden Sprachfachkräfte ein. Ihre Arbeitsverträge über das Programm enden in der Regel am Ende des Jahres. Dazu Daniel Mroß: „Ich befürchte einen Weggang der Sprachfachkräfte, je länger die Fortsetzung des Programms unsicher ist. Wir müssen alle Möglichkeiten prüfen, die ausgebildeten und kompetenten Fachkräfte in Erfurt zu halten.“

Eine Fortschreibung des Bundesprogramms sei noch möglich. Die Petition „Sprach-Kitas retten“ verfolgt das Ziel, mindestens 50.000 Unterschriften zu sammeln, um das Anliegen im Petitionsausschuss im Bundestag unter Teilnahme der zuständigen Ministerien zu ermöglichen. „Wir wollen die Sprach-Kitas retten. Jede Erfurterin und jeder Erfurter kann uns mit seiner Stimme helfen“, sagt Daniel Mroß abschließend.

Im Bundestag, so Antje Tillmann, haben die CDU einen Antrag zur Fortsetzung des Programms gestellt. Er wird am 23. September erstmalig beraten. Das Thema eile sehr, denn der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wird erst am 16. Dezember endgültig durch den Bundesrat beschlossen. „Das ist viel zu spät, denn die Erzieherinnen und Erzieher benötigen jetzt die Planungssicherheit und können nicht erst im Dezember erfahren, ob sie ab 1. Januar noch in den Kindergärten arbeiten können“, betont Antje Tillmann.