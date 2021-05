Etwa 60 Prozent der Thüringer sind impfberechtigt - Die wichtigsten Fragen und Antworten

In Thüringen können sich seit Dienstag auch Menschen in der Prioritätsgruppe 3 impfen lassen. (Symbolbild)

Erfurt. Menschen in der Prioritätsgruppe 3 können sich impfen lassen. Für Astrazeneca soll es in Arztpraxen keine Einschränkungen mehr geben.

In Thüringen können sich seit Dienstag auch Menschen in der Prioritätsgruppe 3 impfen lassen. Was bedeutet das. Wir beantworten wichtige Fragen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Wer gehört alles zur Prioritätsgruppe 3?

Dazu gehören unter anderem über 60-Jährige, Beschäftigte in sicherheitsrelevanten Bereichen und im Lebensmitteleinzelhandel, Journalisten sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Darunter fallen etwa Asthma, Autoimmunerkrankungen oder Herzinsuffizienz. Eine vollständige Übersicht der berechtigten Personengruppen findet sich auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums: www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Impfkampagne/Prio3_ImpfVO.pdf

Was bedeutet die Öffnung für den Impffortschritt?

Einiges. Gesundheitsministerin Heike Werner sagte, dass mit der Öffnung der Prioritätsgruppen 1 bis 3 inzwischen etwa 50 bis 60 Prozent der Thüringer impfberechtigt seien.

Ramelow fordert fälschungssicheren Impfnachweis

Wie komme ich an einen Impftermin?

Wenn ich mich in einem Impfzentrum impfen lassen möchte, kann ich dafür entweder einen Termin über www.impfen-thueringen.de buchen oder unter 03643 - 49 50 49 0 einen Termin telefonisch vereinbaren. Dem Ministerium zufolge ist dies Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils 8 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag jeweils 8 bis 12 Uhr.

Wie viele Impfzentren gibt es, und wo sind sie?

Es gibt drei überregionale Impfzentren: in der Messe Erfurt, Gothaer Straße 34, in der Pandorfhalle Gera, Neue Str. 23 sowie in der Multihalle in der Moritz-Seebeck-Allee 6 in Meiningen. Hinzukommen Impfstellen in den Kommunen, die unter https://www.tmasgff.de/covid-19/impfen zu finden sind.

Ist auch eine Impfung beim Hausarzt möglich?

Ja, die Terminvergabe erfolgt direkt über die Arztpraxen. Das Ministerium empfiehlt den Hausarzt diesbezüglich direkt anzusprechen.

Wo gibt es welchen Impfstoff?

In Impfstellen und -zentren stehen in dieser Woche stehen nach Ministeriumsangaben 46.800 Impfdosen von Biontech/Pfizer, 13.200 von Moderna und 4.800 von Johnson & Johnson zur Verfügung.

Was ist mit Astrazeneca?

Dafür wurde die Priorisierung bei Impfungen in Hausarztpraxen vollständig aufgehoben. Damit können sich nach ärztlicher Beratung auch unter 60-Jährige damit impfen lassen.

Wie ist der Stand der Impfungen?

Am Mittwoch zählte das Ministerium 538.871 Erstimpfungen, das waren 14.875 mehr als am Vortag. Zweitimpfungen gab es 260.114 (plus 6377).

Sind Genesene und komplett Geimpfte Menschen mit einem negativen Corona-Test gleichgestellt?

Das sieht die neue Verordnung vor, die am 6. Mai in Kraft treten soll. Demnach müssen vollständig Geimpfte und Genesene beispielsweise beim Einkaufen, Friseur oder Zoobesuch keinen negativen Test mehr vorweisen.