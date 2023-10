EU-Flaggen wehen vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel.

Terrorangriff der Hamas EU-Kommission friert Zahlungen an Palästinenser ein

Brüssel Die EU friert angesichts des Angriffs der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser vorerst ein. Das kündigte der zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi in Brüssel über den Kurznachrichtendienst X an. Ein Sprecher der Behörde bestätigte die Entscheidung.

