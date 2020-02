Ex-FDP-Landeschefin Franka Hitzing: „Kemmerichs Kandidatur war richtig“

Franka Hitzing war als FDP-Landeschefin bis 2015 Amtsvorgängerin von Thomas Kemmerich. Der ist seit Mittwoch neuer Thüringer Ministerpräsident dank der Stimmen von Teilen der CDU sowie der AfD. Franka Hitzing indes zog sich 2015 aus der Landespolitik zurück – 2014 hatten es die Liberalen bereits nicht mehr in den Landtag geschafft. Die 53-Jährige ist seit 2006 unangefochtene Ortschefin von Friedrichsthal und seit Juli 2019 Vize-Bürgermeisterin der Landgemeinde Bleicherode. Im Kreistag führt sie die FDP-Fraktion. Ihr Geld verdient Franka Hitzing als Referentin für Regelschulen im Schulamt Worbis. Wir sprachen mit ihr über die Ministerpräsidentenwahl und deren Folgen.

Ihr Amtsnachfolger, FDP-Landeschef Thomas Kemmerich, ist neuer Thüringer Ministerpräsident. Können Sie sich freuen?

Das Ergebnis der Wahl ist ein absoluter Aha-Effekt. Noch vor einer Woche hatte niemand daran gedacht, die FDP hatte bei den „Großkopferten“ keine Rolle gespielt. Und jetzt ist sie Ministerpräsident. In der Kandidatur kommt liberaler Mut zum Ausdruck. Wir boten mit Herrn Kemmerich die bürgerliche Option, die viele auch in der CDU wollten – nicht ohne Grund hatte sich in den ersten beiden Wahlgängen fast ein Drittel der Abgeordneten enthalten.

Wie bewerten Sie das Ergebnis für das Land?

Das kann ich noch nicht sagen. Auch wir müssen nun Mehrheiten finden, das wird schwierig. Nun müssen alle ihr Versprechen, gemeinsam an den Sachthemen arbeiten und alle anderen Querelen sein lassen zu wollen, in die Tat umsetzen.

Eine Zusammenarbeit mit SPD, Linken und Grünen halten Sie nach Ramelows Niederlage für möglich?

Im Moment sind alle natürlich stocksauer. Aber wir brauchen politische Professionalität.

Thomas Kemmerich wäre ohne die Stimmen der AfD nicht Ministerpräsident geworden. Linke-Chefin Susanne Henning-Wellsow spricht vom „Pakt mit dem Faschismus“….

Dieser Vorwurf ist unterirdisch, Herr Kemmerich hat schließlich von Beginn an klargestellt, dass wir mit Rechtsextremisten nichts zu tun haben.

Welche Rolle wird denn dann die AfD in der Landespolitik nun spielen?

Ich hoffe, keine besonders große.

Ist das realistisch?

Es geht um Sacharbeit, selbst wenn man mit den Menschen ideologisch nichts zu tun hat und sich in der Hinsicht von diesen auch deutlich abgrenzen muss.

Sacharbeit statt Ideologie: Trauen Sie das AfD-Landeschef Björn Höcke als Spitzenmann des Rechten Flügels seiner Partei zu?

Nein, da habe ich ernsthaft meine Zweifel.

Er dürfte allerdings einen Ministerposten beanspruchen….

Die Situation ist nicht gut. Aber einen Posten zu beanspruchen, heißt noch lange nicht, diesen auch zu bekommen.

Kemmerich hat AfD-Politiker auf Ministerposten ausgeschlossen...

Das ist richtig. AfD-Leute auf Ministerposten, das kann und will ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine unkontrollierbare Sache. Es wird keinen Schulterschluss mit dieser Partei geben, dazu stehen wir.

Wären Neuwahlen für die FDP eine Gefahr, die ja nur mit wenig Dutzend Stimmen die Fünf-Prozent-Hürde nahm?

Diese Gefahr sehe ich nicht, wenn wir Liberale einen klaren Kurs fahren, also eine Politik der Mitte machen, ohne den rechten Rand zu bedienen. Das weiß der Bürger zu honorieren.

Die AfD feiert sich als Königsmacher – mit Blick auf die Verantwortung der FDP für das Land: War die Kandidatur Kemmerichs tatsächlich richtig?

Ja, weil es mit einem Kandidaten der AfD und einem der Linken nur solche der beiden politischen Extreme gab. Die CDU indes, die über Jahrzehnte das Land regierte, stellte niemanden auf aus Angst, dass dieser nicht gewählt wird. Unionschef Mohring muss nun in medias res gehen, ob er damit seiner Partei einen Gefallen getan hat.

Freuen oder ärgern Sie sich, dass Sie nicht mehr zur Landtagswahl angetreten sind?

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Situation. Neid verspüre ich mitnichten. In der Kommunalpolitik habe ich sehr viel zu tun.

Dennoch: Stünden Sie für einen Ministerposten zur Verfügung?

Nein.