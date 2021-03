Ex-Justizminister Hans-Joachim Jentsch gestorben

Thüringens CDU-Landesvorsitzender Christian Hirte würdigte ihn als „beeindruckende Persönlichkeit“. Er habe einen wichtigen Impuls für den Aufbau des Rechtsstaates geleistet.

Thüringens ehemaliger Justizminister Hans-Joachim Jentsch ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte die Stadt Wiesbaden mit.

Seit 21. September 2006 war der CDU-Politiker Ehrenbürger der hessischen Landeshauptstadt, deren Oberbürgermeister er von 1982 bis 1985 war. 1990 wurde der promovierte Jurist in Thüringen im Kabinett von Ministerpräsident Josef Duchac (CDU) erster Justizminister des nach der Wiedervereinigung neu gegründeten Freistaats.

Von 1992 bis 1994 arbeitete er in gleicher Funktion unter Regierungschef Bernhard Vogel (CDU). Von 1995 bis 1996 war er auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofs in Weimar.

Hirte würdigte ihn als „beeindruckende Persönlichkeit“

Thüringens CDU-Landesvorsitzender Christian Hirte würdigte ihn als „beeindruckende Persönlichkeit“, die auf allen Ebenen politische Verantwortung übernommen und „einen wichtigen Impuls für den Aufbau unseres Rechtsstaates“ geleistet habe.

Von 1996 bis zu seinem Ruhestand 2005 war Jentsch Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und als Berichterstatter federführend unter anderem an der Entscheidung zum NPD-Verbotsverfahren vom 18. März 2003 beteiligt. Jentsch, in Fürstenwalde/Spree in Brandenburg geboren, wurde 1976 Mitglied des Bundestages und später des Hessischen Landtags.