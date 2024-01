In Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen.

Nahost-Konflikt Top-Terrorist der Hamas bei Explosion in Beirut getötet

Beirut Bei einer Explosion im Libanon wurde ein Kommandeur der Hamas getötet. Die Terrororganisation beschuldigt Israel. Eskaliert die Lage?

Erste Meldungen am Dienstagabend berichteten von einer „Explosion“ in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Sechs Menschen sollen dabei laut „Times of Israel“ ums Leben gekommen sein. Wie inzwischen bekannt ist, ist unter ihnen auch Saleh al-Aruri, einer der wichtigsten Kommandeure der Hamas. Die Nachrichtenagentur AFP bezeichnet ihn als „Nummer zwei“ innerhalb der Terrororganisation.

Derweil verdichten sich die Hinweise, dass es sich nicht um ein Unglück handelt – sondern um einen gezielten Schlag der israelischen Armee. Die Hamas beschuldigt sie, für den Angriff verantwortlich zu sein. Israels Regierung äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall, allerdings zitiert die „Washington Post“ einen nicht näher genannten „US-Verteidigungsbeamten“, laut dem Israel al-Arouri getötet habe.

Libanons geschäftsführender Premierminister Najib Mikati verurteilte das vermeintlich „israelische Verbrechen“ in einer Erklärung. Er beschuldigte die Regierung des Nachbarlandes zudem, den Libanon in eine neue Phase der Konfrontation zwingen zu wollen.

Explosion in Beirut: Getöteter Hamas-Anführer galt als Anschlagsziel

Die Explosion ereignete sich vor einem Büro der Hamas und Polizeikreisen zufolge in einem südlichen Stadtteil Beiruts, in dem die Miliz Hisbollah stark vertreten ist. Al-Aruri, den Israel als Drahtzieher von Anschlägen im Westjordanland sah, galt schon länger als mögliches Ziel für einen Anschlag. Er soll für die Aktivitäten des militärischen Hamas-Arms im Westjordanland verantwortlich gewesen sein. Israel und die Hamas hatten im Sommer – schon vor Beginn ihres laufenden Kriegs – Drohungen ausgetauscht. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte dabei, Al-Aruri wisse „sehr genau, warum er und seine Freunde sich versteckt halten“.

Bei einer Explosion in Beirut soll der stellvertretende Leiter des Politbüros der islamistischen Hamas, Saleh al-Aruri, ums Leben gekommen sein. Foto: Nariman El-Mofty / DPA Images

Videos nach der Explosion in Beirut zeigten mindestens ein brennendes Auto nahe einer belebten Straße. Auch Sirenen von Krankenwagen waren zu hören. Über der Gegend stieg weißer Rauch auf.