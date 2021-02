„Fahrlässiger Umgang mit dem Datenschutz“ - Schüler kritisiert Bildungsminister Holter scharf

Erfurt. Ein Zwölftklässler fordert Konsequenzen für den Bildungsminister, der auf Einladung der Landesschülervertretung an einem Instagram-Livestream teilnahm.

Die Teilnahme von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) an einem Livestream bei Instagram auf Einladung der Landesschülervertretung stößt auch bei einem Schüler auf Kritik. „Thüringen besitzt Erfahrung im Umgang mit Videoschalten. Im Rahmen der Vorbereitung hätte Holter andere, sichere und geprüfte Plattformen vorschlagen und nutzen können“, so Malcolm Stephan, Zwölftklässler des Kyffhäuser-Gymnasiums in Bad Frankenhausen und von 2018 bis 2020 Schulsprecher.