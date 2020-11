Berlin. Franziska Giffey (SPD) verzichtet auf ihren Doktortitel. Das erklärte die Bundesfamilienministerin in einem Schreiben an die FU Berlin.

Im Streit um mögliche Plagiatsfälle in ihrer Doktorarbeit hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey jetzt Konsequenzen gezogen. Die Ministerin verzichtet auf ihren Doktortitel und hat dies in einem Schreiben an den Präsidenten der Freien Universität Berlin mit dem Datum vom 13. November 2020 mitgeteilt. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor.

Giffey schreibt ihrem Brief: „Um weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden, erkläre ich, den mir am 16. Februar 2010 von der Freien Universität Berlin mit der Gesamtnote „magna cum laude“ verliehenen Titel Dr. rer.pol ab sofort und auch zukünftig nicht mehr zu führen.“

Giffey betont in Ihrem Brief an den Universitäts-Präsidenten Dr. Günter Ziegler, Präsident und Präsidium hätten als das höchste Gremium der Universität den „vor über einem Jahr einstimmig gefassten Beschluss und Ihre bisherige fachliche und rechtliche Auffassung ohne Vorliegen eines neuen Sachverhalts“ revidiert. Diese nehme sie „zur Kenntnis“. Der Präsident habe ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme gewährt, „ohne zu begründen auf welcher Rechtsgrundlage Sie handeln“.

Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel – nach langer Auseinandersetzung

Giffey schreibt weiter, sie habe ihre „Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Sie als Präsident der Universität haben mir im letzten Jahr mitgeteilt, dass eine Entziehung des Doktorgrades nicht als verhältnismäßig bewertet wird“. Giffey habe „auf diesen Entschluss vertraut“. Giffey schließt den Brief ohne Nutzung ihres Titels.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Bundestag in Berlin. Die SPD-Politikerin erklärte in einem uns vorliegenden Schreiben an die FU Berlin, dass sie ihren Doktortitel künftig nicht mehr führen will. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die öffentliche Auseinandersetzung um Giffeys Doktorarbeit zieht sich schon über viele Monate. Sie hatte auch dazu geführt, dass sich die SPD-Politikerin nicht als Kandidatin für das Amt der SPD-Parteivorsitzenden zur Verfügung stellte.

Prüfer der Freien Universität Berlin sahen in einer ersten Untersuchung an 27 Stellen der Promotionsarbeit „objektive Täuschung“ und sprachen lediglich eine Rüge aus. Die Universität hat mittlerweile angekündigt, die Arbeit erneut einer Überprüfung zu unterziehen, da ein minderschwerer Fall „im Schlussbericht des Prüfgremiums nicht dargetan worden“ sei und deshalb erneut geprüft werden müsse.