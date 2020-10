Filinchen, Rotkäppchen und Co.: DDR-Marken erhalten und etablieren

Thüringens Ernährungsgewerbe hat im zurückliegenden Jahr 11,5 Prozent des Jahresumsatzes des verarbeitenden Gewerbes in Thüringen beigesteuert, unterstrich der Präsident des Verbandes der Wirtschaft Thüringen Hartmut Koch, die wirtschaftliche Bedeutung des Industriezweiges bei der Festveranstaltung des Branchenverbandes Nahrung und Genuss, der in Schmalkalden sein 30-jähriges Bestehen feierte.

Zwar sei die Zahl der Firmen in der Branche von 1991 bis 2019 von 199 auf 168 zurückgegangen, die Zahl der Beschäftigten aber mit rund 20.000 nahezu konstant geblieben. „Der Umsatz stieg von 1,3 Milliarden Euro vor 30 Jahren auf aktuell 4,2 Milliarden Euro“, so Koch. Inzwischen werde nahezu jeder fünfte Euro im Export erwirtschaftet.

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Mühlhäuser Pflaumenmus - da streitet man sich doch am Frühstückstisch gern, ob es in der Variante "klassisch" oder "mit Fruchtstücken" aufs frische Brötchen gestrichen wird. Inzwischen kennt man die köstliche Kreation aus Mühlhausen weit über Thüringen hinaus und sogar in den Supermärkten der alten Bundesländer. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Thüringen ohne Klöße - es verlöre viel an seiner Größe. Dieser lockere Spruch sollte auf die Bratwurst erweitert werden. Denn das knackig-würzige Grill-Vergnügen steht seit 2003 unter dem besonderen Schutz der EU - und spielt damit in einer Liga mit Champagner und Parmaschinken. Um als echte Thüringer zu gelten, muss die Wurst im Freistaat hergestellt sein, zwischen 100 und 150 Gramm schwer sowie 15 bis 20 Zentimeter lang sein und im Naturdarm stecken. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Vita Cola gehört zu den zehn bekanntesten Marken im Osten. Das koffeinhaltige Getränk aus Schmalkalden behauptet seit Langem seinen zweiten Platz auf dem ostdeutschen Colamarkt ebenso wie die Spitzenposition in Thüringen. Marktforscher gehen davon aus, dass dies auch mit geschmacklichen Ausprägungen zu tun hat, die sich nur in einigen neuen Bundesländern entwickeln konnten. In Hessen nebenan oder sogar in Berlin und Brandenburg hat man da ganz andere Vorlieben. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Die Greußener Salami kennt jeder Thüringer. Weil: Die schmeckt gut, sie gab es schon weit vor der Wende und sie ist - kulinarisch gesehen - ein Stück Heimat. Dabei war es in den Neunzigern gar nicht so sicher, ob die "Knackige" aus Thüringen bei all der harten Konkurrenz wirklich überlebt. Das ist lange her - heute gehört die würzige Wurst in den Supermärkten zu den gefragtesten Thüringer Produkten überhaupt. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Viba - die alt eingestandene Marke - steht vor allem für köstliche Schokoladen-Kreationen, die inzwischen fast überall in eigens eingerichteten Läden zu haben sind. Für Aufsehen und viele Besucher sorgt auch der Bau einer eigenen Nougat-Welt bei Schmalkalden. Auf zwei Etagen mit insgesamt 2500 Quadratmetern werden in einem Glasbau in Form einer Praline Schokoladenerlebnisse für Jung und Alt geboten. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt



Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Es gibt viele Geschichten und Gerüchte rund um den "Aro". In vorherigen Jahrhunderten soll er als Pestmittel ebenso eingesetzt worden sein wie als hochwirksames Medikament gegen jedwede Verdauungsstörung. Heute ist er garantiert ein schönes Geschenk "made in thüringen". Hier: Denise Metzner mit einer Flasche Aromatique, der natürlich nirgendwo anders als in der Spirituosenfabrik in Neudietendorf produziert wird. Foto: Marco Kneise Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Zu DDR-Zeiten war es ein Geheimtipp und Bückware: Apoldaer Bier. Besonders beliebt war "Dominator Glockenhell", das unter Freunden des kühlen Blonden fast schon wie Goldstaub behandelt wurde. Auf dieser Tradition haben die Apoldaer aufgebaut und sind mit ihren alten wie mit neuen Marken am Markt gewachsen. Dabei bauen die Apoldaer auch auf kleine Volksfeste. Motto des alten Chefs Günther Ramthor: "Die Herzen gewinnt man zuerst in den Dörfern im Bierzelt." Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Im Jahr 1791 pflanzte Pfarrer Sickler an der Fahner Höhe die ersten Kirschbäume. Die Apfelbäume kamen deutlich später hinzu. Der Apfel war das DDR-Universal-Obst und hat sich behauptet als Lieblingsobst der Deutschen, das am besten in der Heimat wächst als Shampion, Jonagold, Pinova, Elstar (auf unserem Foto), Elisa oder Boskop. In diesem Jahr ernten die Obstbauern nur 60 Prozent der Menge vom Vorjahr - und damit so viel wie in durchschnittlichen DDR-Jahren. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt

Beliebte Thüringer Produkte, die die Wende überlebt haben Viele Thüringer Porzellanhersteller wagten nach der politischen Wende den Schritt in die raue Marktwirtschaft - nur weniger schafften es wirklich. Es ist vor allem "Kahla Porzellan", das dank cleverer Führung und frischen Designs sofort die Spitze der wirtschaftlich erfolgreichen Markenhersteller in Thüringen übernahm. Hier präsentiert Franziska Biester von der Zeitungsgruppe Thüringen Tassen aus der Serie "City-Cups Thüringen". Foto: Marco Kneise Foto: zgt



Löhne in der Branche sind angestiegen

Auch die Löhne in der Branche sind demnach spürbar angestiegen. Lag das durchschnittliche Jahresgehalt 1991 noch bei 9181 Euro sind es mittlerweile 25.250 Euro, so Koch. Er dankte den Firmen, dass es gelungen sei Marken wie Filinchen, Rotkäppchen, Mühlhäuser Pflaumenmus, Viba oder Bornsenf zu erhalten und am Markt zu etablieren.

Gerade in der aktuellen Krise haben Unternehmen des Ernährungsgewerbes ihre Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit bewiesen. Die Firmen hätten unter Beweis gestellt, „dass sie in der Lage sind sich schnell, flexibel und verantwortungsvoll auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen und die Versorgung der Bevölkerung und die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten“, erklärte die Hauptgeschäftsführerin der Arbeitgebervereinigung, Stefanie Sabet, gestern in der Viba-Nougatwelt

„Im Restaurant Stadt Moskau in Erfurt fand die erste Mitgliederversammlung des Verbandes im August 1990 statt“, erinnerte die scheidende Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Bettina Henning, an die Anfänge. Damals hätten die Unternehmen vor allem Käufer für ihre Erzeugnisse finden müssen. Die Thüringer und die Konsumenten in den anderen neuen Ländern hätte die neuen Produkte aus dem Westen entdeckt, die Kunden in Osteuropa konnten die Erzeugnisse aus Ostdeutschland nach der Währungsunion nicht mehr bezahlen.

Nachwuchsgewinnung große Herausforderung für Branche

„Auf den Marktplätzen der Städte brachten die Firmenchefs ihre Waren per Direktverkauf an die Frau oder den Mann“, so Bettina Henning, die viele Jahre bei Nordbrand Nordhausen und der Rotkäppchen-Sektkellerei für das Personal verantwortlich war. Deshalb seien ihr auch die schmerzhaften Entlassungswellen in den Unternehmen der Branche nach der Wende in Erinnerung geblieben. „Wir mussten die Kosten an die Umsätze anpassen“, so Henning.

Heute sei vor allem die Nachwuchsgewinnung eine große Herausforderung für die Branche. Zu viele junge Thüringer würden sich für Abitur und Studium statt einer Berufsausbildung entscheiden, plädierte Henning für mehr und bessere Berufsorientierung an den Schulen.

Bekannte Marken werben im In- und Ausland auch für Thüringen, zeigte sich der Fraktionschef der CDU im Thüringer Landtag, Mario Voigt, überzeugt. So habe er sich sehr gefreut, auf der Speisekarte eines Restaurants in Singapur auch Köstritzer Schwarzbier zu finden. „Das habe ich sofort, dem damaligen Geschäftsführer mitgeteilt“, so Voigt. Er warnte davor, die Wirtschaft mit immer neuen bürokratischen Vorgaben auszubremsen.

