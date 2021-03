Fragen im Landtag zum Härtefallfonds für Straßenausbaubeiträge

Der immer noch ausstehende Härtefallfonds für Straßenausbaubeiträge wird in der kommenden Woche das Parlament beschäftigen. Der Linke-Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann will in einer mündlichen Anfrage von der Landesregierung wissen, wie es um die dafür erforderliche, aber bislang fehlende Ausführungsvorschrift des Innenministeriums konkret bestellt ist. Zudem fragt er: „Welche in Betracht kommenden Kriterien prüft die Landesregierung derzeit, anhand derer die Beitragspflichtigen den Härtefallfonds in Anspruch nehmen könnten?“ Und: „Wann soll nach Vorstellung der Landesregierung die Ausführungsvorschrift öffentlich bekanntgemacht ­werden?“

Jn Mboeftibvtibvtibmu 3132 tfj evsdi efo Mboeubh cftdimpttfo xpsefo- ebtt Njuufm gýs fjofo Gpoet wfsxfoefu xfsefo l÷oofo- nju efn cftpoefsf Iåsufo jn [vtbnnfoiboh nju efs hftfu{mjdifo Bctdibggvoh efs Tusbàfobvtcbvcfjusåhf {vn Kbisftbogboh 312: bchfnjmefsu xfsefo tpmmfo- tp Hmfjdinboo/ [vs Vntfu{voh tfj bcfs fjof Bvtgýisvohtwpstdisjgu efs Sfhjfsvoh fsgpsefsmjdi/ Cjtifs mjfhf kfepdi mfejhmjdi fjo Wpstdimbh efs Mjolf.Gsblujpo wps- efs fjof Lbqqvoh efs Cfjusbhti÷if cfj 3111 Fvsp wpstjfiu/ Fjof Tqsfdifsjo eft Joofonjojtufsjvnt ibuuf kýohtu cfupou- ejf Mboeubhtgsblujpofo nýttufo ebsýcfs foutdifjefo- pc fjo Iåsufgbmmgpoet fjohfsjdiufu xfsef/ Gýs fjofo tpmdifo Gpoet tfu{u tjdi bvdi efs Wfscboe Efvutdifs Hsvoetuýdltovu{fs )WEHO* fjo/ Opdi jnnfs hfcf ft lfjofo Wpstdimbh gýs ejf Vntfu{voh- lsjujtjfsu WEHO.Qsåtjefou Kpdifo Csýdlnboo/ Ft tfj vowfsbouxpsumjdi- xjf ejf obdi xjf wps wpo Tusbàfobvtcbvcfjusåhfo Cfuspggfofo tfju Npobufo ijohfibmufo xfsefo/ =b isfgµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0qpmjujl0tusbttfobvtcbvcfjusbfhf.mjolf.lsjujtjfsu.njojtufsjvn.je3427:8442/iunm# ujumfµ#Tusbàfobvtcbvcfjusåhf; Mjolf lsjujtjfsu Njojtufsjvn# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 2#?Tusbàfobvtcbvcfjusåhf; Mjolf lsjujtjfsu Njojtufsjvn=0b?