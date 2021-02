Fraktionen begrüßen geplante Erstattung von Kita-Gebühren

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Eltern, die ihre Kinder nur an maximal fünf Tagen pro Monat in die Notbetreuung gegeben haben, die Kita-Gebühren erstattet bekommen.

Die geplante Erstattung von Kita-Gebühren für Eltern, die die Notbetreuung bisher kaum oder gar nicht genutzt haben, ist im Thüringer Landtag auf breite Akzeptanz gestoßen. Alle Fraktionen begrüßten grundsätzlich das Vorhaben bei der ersten Beratung eines entsprechenden Gesetzentwurfes von Linker, SPD und Grünen am Freitag im Parlament. In den Details wurden aber Unterschiede deutlich. Als einzige forderte die AfD-Fraktion eine Öffnung der Kitas - trotz hoher Corona-Infektionszahlen.