Der kommissarische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Mario Merten (rechts), stellt sich am Samstag bei der Mitgliederversammlung der Wahl um den Chefposten. Auch Roland Bayer kandidiert für einen Vorstandsposten.

Freie Wähler Thüringen wählen neuen Vorsitzenden

Die Freien Wähler Thüringen wählen am Samstag bei ihrer Mitgliederversammlung in Erfurt einen neuen Vorsitzenden. Ins Rennen geht der seit dem Rücktritt des Amtsinhabers kommissarische Landeschef Mario Merten. Ob es weitere Bewerber gibt, sei ihm nicht bekannt, sagte der 54-Jährige dieser Zeitung.

Die Entwicklungen um die politische Krise im Freistaat betrachtet Merten mit Sorge. „Wir brauchen endlich eine stabile und handlungsfähige Regierung“, forderte er. Die Herausforderungen wegen fehlender Lehrer und Polizisten sowie der dringend nötigen Stärkung des ländlichen Raumes seien groß.

Der zehnköpfige Vorstand sei erst im vergangenen Jahr neu gewählt worden, auf einzelnen Positionen werde es Nachwahlen geben. Zudem solle das Gremien erweitert werden.

Um einen Vorstandsposten bewirbt sich auch Roland Beyer. Der erst Anfang der Woche gewählte Kreisvorsitzende in Saalfeld-Rudolstadt will sich unter anderem für Verbesserungen in der Familienpolitik, den Mittelstand und Tourismus stark machen.

Die Freien Wähler haben in Thüringen nach eigenen Angaben gut 50 Mitglieder. Der Ärger über die etablierten Parteien beschere ihnen aber regen Zulauf.

Zur Landtagswahl 2019 waren die Freien Wähler nicht angetreten, weil die Partei ihre Kandidatenliste nicht fristgerecht beim Landeswahlleiter eingereicht hatte. 2014 erzielten sie 1,7 Prozent.