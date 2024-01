Fruchtsalat

Martin Debes will seine guten Vorsätze eintauschen

Dass Bauern früher aufstehen als Journalisten, wusste ich. Dass sie auch deutlich früher demonstrieren, erfuhr ich am Montag, als mich in Erfurt das Hupen der Traktoren und Laster weckte. Später, als ich am Proteststau vorbeiradelte, stellte ich fest: Die Früchte des Zorns, sie riechen 2024 nach Diesel.

So also beginnt das Jahr, in dem sich vielleicht nicht alles, aber doch ziemlich vieles ändern könnte. Da schaut natürlich ein jeder Politiker, wo er bleibt. Die Früchte, sie wollen geerntet werden.

Der Thüringer Ministerpräsident a. D. Thomas Kemmerich etwa gab auf Tiktok den Ehrenlandwirt im blauen Anzug. „Wer das Land ernährt, verdient Respekt!“, dekretierte er. Dass sein Bundesparteichef Christian Lindner sagte, dass sich die Bauern „verrannt“ hätten, lasse auf fehlende Demut schließen.

Der Auftritt des hiesigen FDP-Landesvorstehers fügte sich kongenial ein in seine Renegaten-Strategie wider Berlin. Seit ihn das liberale Bundespräsidium als Spitzenkandidaten final exkommunizierte, lässt Kemmerich seinem inneren Cowboy endgültig freie Fahrt, ohne Tempolimit natürlich.

Im Ergebnis verteidigt der vorgebliche Wirtschaftsliberale eine teilweise gestrichene Teilsubvention der hochsubventionierten Landwirtschaft. Dass sich, zumindest im Durchschnitt, die ökonomische Situation der Bauern verbessert hat und dass der inzwischen nur noch schrittweise wegfallende Steuervorteil nur einen minimalen Anteil der staatlichen Förderungen ausmacht: Diese Tatsachen ignoriert er getrost weg.

Und Kemmerich ist nicht allein. Sein Amtsvorgänger und -nachfolger Bodo Ramelow stellte sich gar furchtlos ins kalte Schneetreiben und gab den Vertreter der früheren Arbeiter- und Bauernpartei. Thüringen, sagte er, stehe solidarisch an der Seite der Land- und Forstwirte. Seine Linke schickte eilig brüderliche Grüße per Pressemitteilung hinterher.

Auch der Ministerpräsident ahnt, dass es längst nicht bloß um die Bauern geht. Es geht, wieder einmal, um den ganzen großen Fruchtsalat. Es geht um Kriege und Krisen, um Ärger und Ängste, um die da unten gegen die da oben. Und es geht um das, was Leute wie Björn Höcke seit nunmehr einer Dekade herbeidemagogisieren.

Die Bundesregierung macht es ihnen leider leicht genug. Nachdem ihr kurz vor Weihnachten die Verfassungsrichter mitteilten, dass ihre Sonderschuldenmacherei nichtig ist, kürzte sie mal eben über Nacht bei einer der wirkmächtigsten Lobbygruppen der Republik herum.

Der folgende politische und kommunikative Gau war zu erwarten. Und da es dieses Jahr viel zu wählen gibt, und dies vor allem in diesem verrückten Osten, ist der populistische Bauernvereinnahmungskampf umso härter. Vor allem die CDU versucht, sich diesmal noch vor der AfD an die Spitze der Empörungsbewegung zu setzen.

Dabei wissen alle: Wo die AfD ist, da ist der Extremismus zumindest in der Nähe. Das zeigte sich eindrücklich, als Robert Habeck, der inzwischen eine Art Hau-den-Lukas der deutschen Politik ist, nach seinem Nordseeinselurlaub zurück aufs Festland wollte. Demonstranten blockierten den Anleger im Hafen; ein Teil versuchte gar, mit Gewalt auf die Fähre zu gelangen.

Nun ist es unterkomplex, alle 300 Protestler pauschal als Mob zu bezeichnen. Doch wer einem Politiker im privaten Umfeld derart begegnet, verletzt die Grenze zwischen legitimem und illegalem Protest. Unanständig ist es in jedem Fall – genauso wie es unanständig ist, wenn sogenannte Montagsspaziergänger die Privathäuser von Oberbürgermeistern oder sächsischen Regierungschefs zum Ziel nehmen.

Gleichzeitig illustrieren die Proteste und die Reaktionen darauf die jeweils gängigen Doppelstandards. Denn viele, die sich jetzt so sehr über die Bauern am Hafen beschweren, haben eher kein Problem damit, wenn selbsternannte Antifaschisten gegen Polizisten in den Straßenkampf ziehen oder Höckes Familie auf dem Dorf heimsuchen. Auf der anderen Seite gibt es ebenso viele, die es fast schon für Terrorismus halten, wenn sich Aktivisten für den Klimaschutz auf den Straßen festkleben, aber die ganz viel Verständnis haben, wenn der deutsche Bauer Autobahnen und Stadtringe blockiert.

Weniger Reflexe und mehr Reflexion: Das wäre doch ein wirklich schöner Vorsatz für 2024. Ich tausche sehr, sehr gern meinen alkoholfreien Januar dagegen ein.