„Führungsrolle“: Pistorius verspricht Baltikum Unterstützung

Tallinn Das Treffen von Verteidigungsminister Pistorius mit Vertretern der baltischen Republiken kommt zum Ende. Abschließend sichert er dem Baltikum Beistand bei der Abschreckung Russlands zu.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den Nato-Verbündeten im Baltikum die militärische Verlässlichkeit Deutschlands bei der Abschreckung Russlands zugesichert. „Deutschland übernimmt Verantwortung. Und Deutschland übernimmt eine Führungsrolle“, sagte der SPD-Politiker auf der Sicherheitskonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Zugleich sicherte Pistorius der Ukraine die langfristige Unterstützung bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer zu. „Wir werden an ihrer Seite stehen, so lange es nötig ist“, sagte er. Er warnte vor schrecklichen Konsequenzen, sollte der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem Vorgehen Erfolg haben. Dieser verachte die internationalen Regeln. „Putin benutzt abscheuliche, kriminelle und unmenschliche Methoden“, sagte Pistorius.

Er bekräftigte Pläne für die Stationierung einer Brigade der Bundeswehr in Litauen. Pläne - die Details sollen bis Jahresende ausgearbeitet werden - sehen vor, 4000 Männer und Frauen der Bundeswehr permanent in dem Land zu stationieren, auch mit Familien oder Kindern. „Wir werden deutsche Soldaten und Soldatinnen in Litauen stationieren, sobald die nötige Infrastruktur vorhanden ist“, sagte Pistorius.

An dem Treffen („Annual Baltic Conference on Defence/ABCD“) nehmen Vertreter der baltischen Republiken sowie aus weiteren Nato-Staaten und aus der Ukraine teil. Die Rede des Ministers ist auch Abschluss seines dreitägigen Besuchs in Lettland und Estland.