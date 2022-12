EU-Gaspreisdeckel kommt: Bundesregierung skeptisch

Die EU-Energieminister diskutieren in Brüssel über die Einführung eines Preisdeckels beim Einkauf von Gas. Während Deutschland einen hohen Deckel bevorzugt, wollen Italien und Frankreich eine möglichst niedrige Preisgrenze.

Berlin Der Streit um einen EU-weiten Gaspreisdeckel ist beigelegt. Die Entscheidung wird von der Bundesregierung – trotz Skepsis – getragen.

In der Europäischen Union sollen die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen gedeckelt werden. Die Energieminister der EU-Staaten einigten sich am Montag auf die Möglichkeit eines solchen drastischen Markteingriffs, wie eine Sprecherin des EU-Ministerrats mitteilte.

Der Gaspreis am Handelsplatz TTF soll unter bestimmten Bedingungen die Grenze von 180 Euro pro Megawattstunde nicht übersteigen dürfen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten. Deutschland hat demnach dafür gestimmt.

Auch interessant: Preisbremse für Strom und Gas – So viel Geld sparen Sie

Zuletzt lag der Gaspreis am TTF am Montag um 110 Euro pro Megawattstunde. Im August erreichte der Preis am TTF einen Höchststand von über 340 Euro pro Megawattstunde.

Gaspreisbremse: Bundesregierung war lange dagegen

Die Bundesregierung hatte sich lange gegen einen solchen Mechanismus gesträubt. Sie hatte befürchtet, dass dann die Versorgungssicherheit gefährdet wäre, weil Lieferanten ihr Gas etwa an asiatischen Märkten verkaufen könnten, wo sie höhere Preise erzielen könnten.

Lesen Sie auch: EU-Gipfel – Wie isoliert ist Kanzler Scholz in Europa?

Das Vorhaben betrifft grundsätzlich Großkunden, die am TTF handeln – nicht Endverbraucher, wie etwa bei der Gaspreisbremse der Bundesregierung. Verbraucherpreise werden indirekt durch die Preise im Großhandel beeinflusst. (dpa/bef)